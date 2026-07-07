時代を超えて語り継がれる名選手でも、やがて時が追いつく。ポルトガルW杯は、その現実を突きつけた。チームは自らが築いた神話に囚われた。大会で最大の問題は、クリスティアーノ・ロナウドだった。 450分中441分間もピッチに立ち、もはやパフォーマンスに見合わない存在感を強要した。議論すべきは彼のキャリアや歴史的な偉大さではない。重要なのは、現在を正直に評価することだ。結果として、彼はポルトガルを導くどころか、その可能性を制限してしまった。
翻訳者：
ポルトガルのパラドックス：クリスティアーノ・ロナウドという神話と、マルティネスという平凡な監督に翻弄され続ける代表チーム
かさばりすぎる
皮肉なことに、問題は技術だけではなかった。むしろ人間的な課題だった。トップ選手はある時点で、偉大さを示す最後の証明を求められる。それは一歩引くタイミングを知ることだ。ロナウドこそ、まずその新しい役割――スーパーサブとして、試合の流れを変え、エゴよりチームを優先するリーダーとして――を受け入れるべきだった。 それは難しい決断だが、最も高潔な行為でもあったはずだ。しかし現実は逆だった。彼の個性は依然として邪魔になり、存在感が重すぎてポルトガル代表が自立することを許さなかった。あれほどの存在感を持つ人物が引き続き脚光を浴びようとする時、必然的にすべてに影響を及ぼしてしまうのだ。チーム内のヒエラルキー、監督の采配、さらにはチームメイトの自由さえも。
ゴンサロ・ラモス、最初の犠牲者
最も目立った犠牲者はゴンサロ・ラモスだった。ポルトガルはすでに「今を生きる」センターフォワードを擁していたが、彼を攻撃の軸として信頼する勇気がなかった。数字は明確だ。ワールドカップで150分以上出場した選手に限ると、ラモスは大会史上6位の「出場時間あたりの得点率」を記録。187分で4得点、47分ごとに1ゴールペースだ （Opta調べ）。この数字が、ポルトガルがどれほど大きなチャンスを逃したかを物語っている。ラモスは攻撃の深み、機動性、激しさ、そしてプレッシャーをもたらした。これらはすべて、現在のロナウドには提供できないものだった。しかしポルトガルは、最も機能的なセンターフォワードではなく、自国の「生ける伝説」を中心に戦いを続けた。それは技術的な判断というより、感情的な選択だった。
マルティネス監督の責任
ここでロベルト・マルティネスの責任は、キャプテンより重くなる。チャンピオンは自身の衰退を受け入れにくいが、監督は不人気な決断をしなければならない。マルティネスはそれをしなかった。 チームに別のものが必要だと説明する度量も、ロナウドの特権を剥奪する権威もなかった。決断が求められる場面で彼は妥協し、ロナウドを「まだ何ができるか」で評価すべき選手ではなく、触れてはならない象徴として扱った。それが最大の過ちだった。
後悔だらけのワールドカップ
結果も物語と同じだ。ロナウド退場後にクロアチアに勝ち、コンゴとコロンビアとは引き分け、スペインには負けた。 選手層の質と厚さを考えれば、この結果は不十分だ。今回のワールドカップは大きな悔いだけを残した。各ポジションに才能があり、戦術的なアイデアもあり、控えも揃い、新世代も準備万端だった。しかし、世代交代を成し遂げる勇気が欠けていた。偉大なチームとは、どの選手の名前もチームそのものより重要ではないとき、初めて偉大なチームとなるのだ。
過去の捕虜たち
一方、ポルトガルは過去の栄光に囚われたままだった。ロナウドが最も早くそれに気づくべきだった。マルティネスもそれを突きつけるべきだった。しかし、どちらも行動しなかった。結果、夢を追い求める代表チームは伝説の重荷を捨てきれず、最も象徴的な選手を港に残す勇気が持てず、彼を「重し」にしてしまった。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。