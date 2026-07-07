ポルトガルのパラドックス：クリスティアーノ・ロナウドという神話と、マルティネスという平凡な監督に翻弄され続ける代表チーム

皮肉なことに、問題は技術だけではなかった。むしろ人間的な課題だった。トップ選手はある時点で、偉大さを示す最後の証明を求められる。それは一歩引くタイミングを知ることだ。ロナウドこそ、まずその新しい役割――スーパーサブとして、試合の流れを変え、エゴよりチームを優先するリーダーとして――を受け入れるべきだった。 それは難しい決断だが、最も高潔な行為でもあったはずだ。しかし現実は逆だった。彼の個性は依然として邪魔になり、存在感が重すぎてポルトガル代表が自立することを許さなかった。あれほどの存在感を持つ人物が引き続き脚光を浴びようとする時、必然的にすべてに影響を及ぼしてしまうのだ。チーム内のヒエラルキー、監督の采配、さらにはチームメイトの自由さえも。