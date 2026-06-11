2022年ワールドカップでロナウドが最後に姿を見せたのは、カタール・ドーハのアル・サママスタジアム。準々決勝でモロッコに敗れたポルトガル代表は大会を去った。

彼の涙は、大会敗退や自身初となる優勝の夢が消えたからだけではない。その夢を失った経緯にもあった。

グループステージでは先発したものの、スイス戦とモロッコ戦ではフェルナンド・サントス監督の采配でベンチに追いやられた。

16強のスイス戦では16分、準々決勝でも39分しか出場せず、母国の敗退は止められなかった。