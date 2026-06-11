アル・ナセルを率いるポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドは、4年前のカタールW杯で苦境を味わった。しかし、それは最後の悲しみではない。
2026年のW杯に6度目の出場を果たす見込みで、グループ11のポルトガル代表を率い、コンゴ共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。
アル・ナセルを率いるポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドは、4年前のカタールW杯で苦境を味わった。しかし、それは最後の悲しみではない。
2026年のW杯に6度目の出場を果たす見込みで、グループ11のポルトガル代表を率い、コンゴ共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。
2022年ワールドカップでロナウドが最後に姿を見せたのは、カタール・ドーハのアル・サママスタジアム。準々決勝でモロッコに敗れたポルトガル代表は大会を去った。
彼の涙は、大会敗退や自身初となる優勝の夢が消えたからだけではない。その夢を失った経緯にもあった。
グループステージでは先発したものの、スイス戦とモロッコ戦ではフェルナンド・サントス監督の采配でベンチに追いやられた。
16強のスイス戦では16分、準々決勝でも39分しか出場せず、母国の敗退は止められなかった。
当時、ロナウドは記者会見で現役引退か代表引退を発表すると予想されたが、それは実現しなかった。
フェルナンド・サントス監督が代表を退任し、ロベルト・マルティネス新体制下でも代表活動を続けた。クラブではアル・ナセルへ移籍し、新天地での挑戦が始まった。
ロナウドはサッカー史上最高年俸で復帰し、アル・ナセルを7年ぶりのサウジ・リーグ制覇に導いた。
EURO2024ではフランスに準々決勝で敗れたが、ロナウドは復帰後、決勝でスペインを破り、ポルトガルをUEFAネーションズリーグ2025制覇へ導いた。
しかし「ドン」のパフォーマンスは、国際舞台で大きく低下。直近5試合、特に木曜未明のナイジェリアとの親善試合でそれは顕著だった。
ポルトガルは2－1で勝利したが、ロナウドのパフォーマンスは最悪レベルで、サッカーサイト「ソファー・スコア」の評価は代表選手中で最低の6.2点（10点満点）だった。
「マデイラのロケット」は度々ボールコントロールに失敗し、決定機を逃してSNSで嘲笑された。
ロナウドはポルトガル代表での直近5試合中1試合のみ得点を挙げた。昨年10月のワールドカップ欧州予選ハンガリー戦（2－2）での2得点である。
残る4試合では得点がなく、アイルランドとのW杯予選2試合とチリ、ナイジェリアとの親善試合で沈黙した。
さらにアイルランド戦では一発退場となり、次のアルメニア戦を欠場。ただし、処分は1試合に軽減され、ワールドカップ初戦には出場できる。
これらの状況は、ロナウドが特に国際舞台でキャリア最悪レベルのパフォーマンスのまま2026年ワールドカップに臨む可能性を示唆している。
ロナウドとファンは、2022年の「呪い」が2026年に持ち越されることを恐れている。このままでは監督は彼をベンチに下げざるを得ず、初優勝の夢が最初で最後になるかもしれない。