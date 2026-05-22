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ポルトガルが「内通者」を特定！ロベルト・マルティネス監督は、ワールドカップ代表から守備選手を外した理由を説明。その選手情報が漏れていたという。
漏洩事故の詳細が明らかになった
22歳のディフェンダーは、ユーロ2024のジョージア戦前に先発メンバーを誤って漏らし批判を受けた。マルティネス監督は内部調査の結果、漏洩は意図せぬミスだったと結論付けた。コーチ陣は、今回の大会メンバーからこのセンターバックを外す決定に過去のミスは関係ないと強調した。
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マルティネス、ディフェンダーへの処分を擁護
ドイツでの大会で起きたチーム内の不和について、スペイン人監督は今も続く規律違反の噂を否定した。ポルトガルの新聞『レコード』の取材にマルティネス監督は「大会中に情報が漏れるのは重大だ。当時調べたが事故であり、規律違反ではなかった」と語った。
「あれはEURO2024の出来事であり、今回の判断には関係ありません。2年がたちました。共同生活では起こり得ることで、最も重要なのは、あれは事故であり、規律違反ではなかったということです。アントニオも学びましたが、今回の判断とは無関係です」
モウリーニョの選手起用はチーム内の序列を反映している
代表戦20試合に出場したこの選手は、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督の下で厳しい国内リーグを戦い、24歳のトマス・アラウージョにスタメンの座を度々奪われた。 この状況はマルティネスの代表選考にも影響し、本大会ではアラウホが優先された。シルバはジョージア戦でのミスの後、一時的に代表から遠ざかったが、3月の最終調整試合を含むその後7試合で再び出場した。
- AFP
ヒューストン大会の開幕戦が待ち受ける
ポルトガルはコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同居するグループKに入り、2026年ワールドカップのグループステージで厳しい戦いが予想される。マルティネス監督率いるチームは6月17日、ヒューストンのNRGスタジアムで初戦に臨み、その後グループステージを戦う。一方、代表から外れたシルバは、代表復帰へ向けコンディションを取り戻す重要な夏休みを過ごす。