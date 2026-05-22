ドイツでの大会で起きたチーム内の不和について、スペイン人監督は今も続く規律違反の噂を否定した。ポルトガルの新聞『レコード』の取材にマルティネス監督は「大会中に情報が漏れるのは重大だ。当時調べたが事故であり、規律違反ではなかった」と語った。

「あれはEURO2024の出来事であり、今回の判断には関係ありません。2年がたちました。共同生活では起こり得ることで、最も重要なのは、あれは事故であり、規律違反ではなかったということです。アントニオも学びましたが、今回の判断とは無関係です」