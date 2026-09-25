ジョルジェ・ジェズスの就任はブラジル代表に新たな戦術的視点をもたらしており、フェルナンデスはジェズスが与える柔軟性を楽しんでいるようだ。世界屈指のトップ下の一人でありながら、32歳のフェルナンデスは、チーム全体のシステムのためであれば、自身が好む中央での先発ポジションを犠牲にすることをいとわないと強調した。

フェルナンデスはまた、新指揮官とチーム内での自身の柔軟性について交わした会話を詳しく明かした。「それが自分のやったことだ。監督はこの試合でこの役割を求めてきた。監督からは、彼の下で自分がさまざまなポジションでプレーできるともすでに言われている。だから自分にとって最も重要なのは、自分のすることがチームの助けになることだ。監督がどのポジションで起用しても、自分は常にそこで持てる力のすべてを出すつもりだ」とフェルナンデスは付け加えた。