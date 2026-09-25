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ポルトガルがウェールズを下す中、ブルーノ・フェルナンデスはジョルジェ・ジェズスの下で新たなワイドの役割を受け入れる
マンチェスター・ユナイテッド主将に戦術的変化へ
チームシート上ではタッチライン際に張る役割のように見えたが、このプレーメーカーは、ジェズスの下で与えられた新たな指示が、紙面上で見えるものよりはるかに複雑だとすぐに明かした。 スポルティングCPの本拠地でつかんだ1-0の勝利は、ベテラン指揮官が自軍の最も創造性あふれる選手たちをどのように起用しようとしているのかを初めて示すものとなった。フェルナンデスは『RTP』の取材に対し、ピッチ上での自身の具体的な動きについて熱心に説明。自身のポジショニングは、従来のウイングプレーのためではなく、ボール前進を促すために設計されたものだと語った。
「見てもらえれば分かるが、私はほとんどレーンにはいなかった。守備の時はそうで、相手SBを追い、より高い位置ではそのSBにプレスをかけるためにそこにいた。それ以外では、監督のアイデアが非常に色濃く反映されている。それは、中に入って試合をつなげられる選手、低い位置まで下りてプレーできる選手、さらにストライカーとセカンドストライカーのサポート役にもなれる選手を置くことだ。中央でもサイドでも三角形を作り、両局面で助けになるためだ」と、そのMFは詳述した。
- AFP
ジョルジェ・ジェズスの哲学への適応
ジョルジェ・ジェズスの就任はブラジル代表に新たな戦術的視点をもたらしており、フェルナンデスはジェズスが与える柔軟性を楽しんでいるようだ。世界屈指のトップ下の一人でありながら、32歳のフェルナンデスは、チーム全体のシステムのためであれば、自身が好む中央での先発ポジションを犠牲にすることをいとわないと強調した。
フェルナンデスはまた、新指揮官とチーム内での自身の柔軟性について交わした会話を詳しく明かした。「それが自分のやったことだ。監督はこの試合でこの役割を求めてきた。監督からは、彼の下で自分がさまざまなポジションでプレーできるともすでに言われている。だから自分にとって最も重要なのは、自分のすることがチームの助けになることだ。監督がどのポジションで起用しても、自分は常にそこで持てる力のすべてを出すつもりだ」とフェルナンデスは付け加えた。
圧倒的なパフォーマンスにもかかわらず、なお成長の余地あり
スコア自体は大差ではなかったが、ポルトガルは試合時間の大半で主導権を握り、ウェールズ陣内に押し込みながら試合のテンポを支配した。フェルナンデスは、特にチームがジェズスの下でトレーニングしてきた時間が限られていることを踏まえれば、このパフォーマンスは心強いものだったと認めつつも、なお改善すべき点は多いと述べた。
最終結果は全体的なパフォーマンス以上のものだったのではないかと問われると、フェルナンデスは試合内容についてバランスの取れた見方を示した。「多くのチャンスをつくったし、ほとんど常に相手陣内でプレーしていた。ボールを保持し、試合を支配する力も非常に高かった。もちろん、結果に関係なく、どの試合にも改善すべき点はあるが、とても良いパフォーマンスだったと思う。3日間の取り組みの後で、チームはアイデアや監督が求めたことをしっかり吸収したが、改善すべき点はある」と語った。
- Getty Images Sport
焦点はスカンディナビア勢との連戦に移る
勝ち点3をしっかり積み上げたポルトガルは、新たな陣容の代表チームが攻撃面での可能性と守備面での脆さの両方を示した、成功の一戦を振り返ることができる。ポルトガルにとって過密日程は続き、今度の日曜日にはオスロでノルウェーとの難しいアウェー戦に臨む。その後、ポルトガル代表は10月1日にコペンハーゲンでデンマークと対戦し、決勝トーナメント進出への道筋を左右し得る重要な連戦を迎える。今回の代表ウインドーは、10月4日にポルトのエスタディオ・ド・ドラゴンでノルウェーを迎えるホームゲームで締めくくられる。
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