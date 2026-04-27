ファリオリ監督はチェルシー監督就任を否定し、当面はポルトガルに残ると強調した。昨年7月にポルトの指揮を執って以来、勝率は74％に達している。 日曜にエストレラ・ダ・アマドーラを2-1で下した会見では「私はポルトの監督で、ここにいることがとても嬉しい」と語った。

スタンフォード・ブリッジから高額オファーがあっても残留すると約束できるか問われると、彼は即座に「ええ、もちろん」と答えた。