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ポルトがリーグ優勝目前。フランチェスコ・ファリオリはチェルシー監督就任설을強く否定。
ローゼニオール後任探し
チェルシーはリアム・ローゼニオール解任後、新監督を探している。その候補にファリオリ氏の名前が挙がっている。スポーツディレクター陣は来季を率いる複数名の有力候補を精査中だ。欧州で急成長を遂げた元ニース監督への関心は当然と言える。 ニースでは堅守を築き、アヤックスでは体系的な戦術でタイトル争いに復帰させた実績が評価されている。
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ファリオリ、ポルトのプロジェクトに参加
ファリオリ監督はチェルシー監督就任を否定し、当面はポルトガルに残ると強調した。昨年7月にポルトの指揮を執って以来、勝率は74％に達している。 日曜にエストレラ・ダ・アマドーラを2-1で下した会見では「私はポルトの監督で、ここにいることがとても嬉しい」と語った。
スタンフォード・ブリッジから高額オファーがあっても残留すると約束できるか問われると、彼は即座に「ええ、もちろん」と答えた。
戦術がブルーズの関心を引いている
チェルシーが関心を示したタイミングは、ポルトがプリメイラ・リーガで首位を独走している最中だ。残り3試合でベンフィカに7ポイント差をつけ、ファリオリ監督は2022年以来となるクラブ初のリーグ優勝を目前に控えている。 守備を固める手腕が評価され、チェルシーの長年の課題解決につながると見込まれている。セスク・ファブレガス、シャビ・アロンソ、アンドニ・イラオラも候補に挙げられているが、戦術的な規律と欧州での経験から、ファリオリが最有力とされている。
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暫定的な成功がチェルシーに一息つく余裕をもたらした
ロゼニオール後任の長期監督候補を探している最中、暫定監督のカルム・マクファーレンはチームを安定させている。マクファーレンは日曜日の試合でチームを重要な勝利に導き、ウェンブリーでのリーズ・ユナイテッド戦ではエンツォ・フェルナンデスのゴールで1-0で勝利し、チェルシーのFAカップ決勝進出を決めた。 この結果にもかかわらず、クラブのオーナーには長期ビジョンを実現できる常任監督を見つける圧力が依然としてのしかかっている。