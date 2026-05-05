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FC Porto v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ポルトがアーセナルのDFヤクブ・キヴィオルを1900万ポンドで完全移籍させた

ポルト
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ポルトは、ヤクブ・キヴィオルのレンタル契約に定められた買い取りオプションを行使し、アーセナルから完全移籍で獲得した。今シーズン全38試合に出場したポーランド代表DFは、ポルトと長期契約を締結し、北ロンドンでのキャリアに幕を閉じた。

  • 完全移籍が正式に決定

    月曜日にクラブが発表した公式声明によると、ポルトはキウィオル選手の買い取り条項を行使した。26歳の同選手は当初、170万ポンドの移籍金でレンタル移籍していたが、ポルトガルクラブは今回、完全移籍で獲得した。 クラブは声明で「買い取りオプションを行使し、キウィオルの登録権と経済的権利100％を固定額1,700万ユーロ（約1,450万ポンド）で取得。さらに目標達成次第最大500万ユーロ（約430万ポンド）の変動額が支払われる」と発表した。

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    契約の構成とアーセナル残留

    パフォーマンスボーナスがすべて支払われれば、総額は1900万ポンドに達する。アーセナルは2023年1月に1670万ポンドでスペツィアから加入し68試合に出場したキウィオールについて、将来移籍時に200万ユーロを受け取る権利を確保した。

  • キウィオールが4年契約を結んだ

    キウィオルは今シーズン38試合に出場し、3,022分間プレーして2アシストを記録。守備の要としてチームのリーガ・ポルトガル優勝に貢献した。ポルトは彼と2030年6月までの大型契約を締結し、移籍金は7000万ユーロに設定した。 クラブは、このポーランド代表DFと2030年6月まで有効で、移籍金条項が7,000万ユーロ（約6,000万ポンド）に設定された契約を結んだと発表した。

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    ポルトは優勝の勢いを維持したい

    来季のチャンピオンズリーグへ向け、ポルトはキウィオールが守備の要としてチームを支える。彼の長期契約は安定感をもたらし、クラブは数年にわたり国内と欧州の両タイトルを争う基盤を得る。

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