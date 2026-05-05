Getty Images Sport
翻訳者：
ポルトがアーセナルのDFヤクブ・キヴィオルを1900万ポンドで完全移籍させた
完全移籍が正式に決定
月曜日にクラブが発表した公式声明によると、ポルトはキウィオル選手の買い取り条項を行使した。26歳の同選手は当初、170万ポンドの移籍金でレンタル移籍していたが、ポルトガルクラブは今回、完全移籍で獲得した。 クラブは声明で「買い取りオプションを行使し、キウィオルの登録権と経済的権利100％を固定額1,700万ユーロ（約1,450万ポンド）で取得。さらに目標達成次第最大500万ユーロ（約430万ポンド）の変動額が支払われる」と発表した。
- Getty Images Sport
契約の構成とアーセナル残留
パフォーマンスボーナスがすべて支払われれば、総額は1900万ポンドに達する。アーセナルは2023年1月に1670万ポンドでスペツィアから加入し68試合に出場したキウィオールについて、将来移籍時に200万ユーロを受け取る権利を確保した。
キウィオールが4年契約を結んだ
キウィオルは今シーズン38試合に出場し、3,022分間プレーして2アシストを記録。守備の要としてチームのリーガ・ポルトガル優勝に貢献した。ポルトは彼と2030年6月までの大型契約を締結し、移籍金は7000万ユーロに設定した。 クラブは、このポーランド代表DFと2030年6月まで有効で、移籍金条項が7,000万ユーロ（約6,000万ポンド）に設定された契約を結んだと発表した。
- Getty Images Sport
ポルトは優勝の勢いを維持したい
来季のチャンピオンズリーグへ向け、ポルトはキウィオールが守備の要としてチームを支える。彼の長期契約は安定感をもたらし、クラブは数年にわたり国内と欧州の両タイトルを争う基盤を得る。