ポルトがアーセナルのDFヤクブ・キヴィオルを1900万ポンドで完全移籍させた

月曜日にクラブが発表した公式声明によると、ポルトはキウィオル選手の買い取り条項を行使した。26歳の同選手は当初、170万ポンドの移籍金でレンタル移籍していたが、ポルトガルクラブは今回、完全移籍で獲得した。 クラブは声明で「買い取りオプションを行使し、キウィオルの登録権と経済的権利100％を固定額1,700万ユーロ（約1,450万ポンド）で取得。さらに目標達成次第最大500万ユーロ（約430万ポンド）の変動額が支払われる」と発表した。