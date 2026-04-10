ポルシェの差し押さえと殺害予告：サンパウロのスターDFが突然姿を消した衝撃的な理由

この失踪にチームメイトやクラブ関係者は困惑している。ロッカールームで尊敬されるベテランDFだけに、その行方が不明なまま、サンパウロは説明を求める公式声明を発表した。

クラブは「先週土曜日（4日）以降、選手としての義務を果たしていないロベルト・アベル・アルボレダ・エスコバル選手に本日正式通知を送付した。24時間以内に説明を行い、状況を正常化するよう求める」と発表した。