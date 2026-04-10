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ポルシェの差し押さえと殺害予告：サンパウロのスターDFが突然姿を消した衝撃的な理由
サンパウロのスター選手が失踪し、その後エクアドルで発見された。
アルボレダの突然の失踪がサンパウロに重大な危機をもたらしている。クラブによると、このエクアドル人センターバックは先週の土曜日から練習に姿を見せず、連絡も取れない状態だ。クラブは48時間以上にわたり繰り返し連絡を試みたが応答はなく、組織内では急速に懸念が高まった。 その後、ブラジルメディアは「アルボレダがエクアドルへ渡航し、エスメラルダス市で友人たちと過ごしている姿が目撃された」と伝え、事態は新たな展開を迎えた。
クラブは欠場したディフェンダーに早急な説明を求めている。
この失踪にチームメイトやクラブ関係者は困惑している。ロッカールームで尊敬されるベテランDFだけに、その行方が不明なまま、サンパウロは説明を求める公式声明を発表した。
クラブは「先週土曜日（4日）以降、選手としての義務を果たしていないロベルト・アベル・アルボレダ・エスコバル選手に本日正式通知を送付した。24時間以内に説明を行い、状況を正常化するよう求める」と発表した。
金融市場の混乱、車の差し押さえ、脅迫の疑い
舞台裏では、アルボレダの私的な財政状況に懸念が生じている。『A Bola』紙によると、月収約16万ユーロを稼ぎながら、この34歳の選手は「金銭管理能力の完全な欠如」に苦しんでいるという。ブラジル当局が未払いの債務の担保として彼のポルシェ・カレラを押収したことで、状況はさらに悪化した。
さらに、借金を巡って殺害予告を受けた可能性もあり、急なエクアドル帰国は危険回避のためとの見方も。調査によると口座残高はわずか約2,000ユーロだった一方、元弁護士カロライン・ブランダオ氏は未払い報酬約13万2,000ユーロの支払いを求める訴訟を起こしている。
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モルンビでのこのディフェンダーの去就は不透明だ
サンパウロはアルボレダへの正式な通知に対する返答を待っているため、同選手の当面の去就は依然として不透明なままである。復帰せず、不在の理由を説明しない場合、懲戒処分や契約解除に至る可能性もあり、報道によれば、クラブはすでに後者の選択肢を検討しているという。 2017年にCDウニベルシダ・カトリカから加入した彼は、モルンビの主力として活躍。在籍中、2021年カンピオナート・パウリスタ、2023年タカ・ド・ブラジル、2024年スーペルコパ・ド・ブラジルで優勝に貢献した。