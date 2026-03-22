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ポップ界のスター、チャペル・ロアンが、元アーセナル＆チェルシーのスター選手ジョルジーニョから、義理の娘に対する「全く不釣り合いな」扱いについて非難されたことに対し、反論した。
ジョルジーニョ、ハリウッドスターのジュード・ロウの娘の義父に
ジョルジーニョは、ハリウッド俳優ジュード・ロウを父に持つ11歳のエイダの継父である。彼は2025年、『アルフィー』や『ホリデイ』で知られるロウの元恋人、キャサリン・ハーディングと結婚した。2人の間には息子のジャックスがいる。
34歳の彼は、欧州選手権やチャンピオンズリーグの優勝経験を持つ選手として、それ自体が広く知られた存在であり、セレブリティとしてのプレッシャーにも慣れている。しかし、『ピンク・ポニー・クラブ』の歌手ロアンに対しては、あまり良い印象を持っていないようだ。
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ジョルジーニョは、ロアンのスタッフが自分の義理の娘を泣かせたとして非難した
サンパウロでこの28歳の男性と偶然出会ったジョルジーニョは、世界中の何百万人もの人々にとってのロールモデルとされる人物が、若いファンに対してどのような振る舞いをしているのかを世間に知らせるため、インスタグラムに投稿した。
彼は次のように投稿した。「今日、家族と共に非常に不快な出来事に遭遇した。妻は『ロラパルーザ・ブラジル』のためにサンパウロにいる。今朝、娘は信じられないほど興奮して目を覚ました。彼女が本当に憧れている、あるいはかつて憧れていたアーティストに会えることをとても嬉しく思い、プラカードまで作っていたほどだ。
「娘はただその歌手のテーブルの前を通り過ぎ、本人であることを確認して微笑み、母のいる席に戻っただけだ。何も言わず、何も求めなかった。」
彼はさらに、その後「大柄な警備員」が「彼らがまだ朝食をとっている最中にテーブルに近づき、妻と娘の両方に対して極めて攻撃的な口調で話し始め、娘に他人を『侮辱』したり『嫌がらせ』したりさせてはいけないと言った」と付け加えた。
「彼は、11歳の娘が涙を流しながら座っている前で、ホテルに苦情を申し立てるつもりだとも言い放った。娘はひどく動揺し、大泣きしていた。」
セキュリティに関する疑惑に対し、ロアンが述べたこと
グラミー賞受賞者のローアンは、ジョルジーニョの発言に対して反応を示しており、彼女の振る舞いや、有名人が熱狂的なファンをどう扱うべきかについて、ソーシャルメディア上で活発な議論が巻き起こっている。
彼女は、問題の出来事については全く知らなかったと主張しており、警備員に対して自分から何かを依頼したことは一切ないと述べている。ブラジル滞在中は誰からも迷惑をかけられることはなく、ジョルジーニョの家族に近づいたスタッフも、彼女から指示されたわけではないと主張している。
インスタグラムのストーリーズを通じて公開された自身の投稿で、ローアンは次のように述べた。「私は警備員に、この母親と子供に近づくよう頼んだことはありません。彼らは私のところへ来ようとはしませんでしたし、何もしていませんでした。何の行動も取っていないのに、疑う理由もないのに、警備員がただ単に誰かの意図が悪いと決めつけるのは不公平です。」
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元アーセナル＆チェルシーのスター選手が故郷に戻る
2025年にフラメンゴのコパ・リベルタドーレス制覇に貢献したジョルジーニョは、現在の所属クラブとの契約が2028年夏まで残っている。イタリア代表として57試合に出場しているこの洗練されたミッドフィールダーは、ブラジル南部の町インビトゥバで生まれた。
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