サンパウロでこの28歳の男性と偶然出会ったジョルジーニョは、世界中の何百万人もの人々にとってのロールモデルとされる人物が、若いファンに対してどのような振る舞いをしているのかを世間に知らせるため、インスタグラムに投稿した。

彼は次のように投稿した。「今日、家族と共に非常に不快な出来事に遭遇した。妻は『ロラパルーザ・ブラジル』のためにサンパウロにいる。今朝、娘は信じられないほど興奮して目を覚ました。彼女が本当に憧れている、あるいはかつて憧れていたアーティストに会えることをとても嬉しく思い、プラカードまで作っていたほどだ。

「娘はただその歌手のテーブルの前を通り過ぎ、本人であることを確認して微笑み、母のいる席に戻っただけだ。何も言わず、何も求めなかった。」

彼はさらに、その後「大柄な警備員」が「彼らがまだ朝食をとっている最中にテーブルに近づき、妻と娘の両方に対して極めて攻撃的な口調で話し始め、娘に他人を『侮辱』したり『嫌がらせ』したりさせてはいけないと言った」と付け加えた。

「彼は、11歳の娘が涙を流しながら座っている前で、ホテルに苦情を申し立てるつもりだとも言い放った。娘はひどく動揺し、大泣きしていた。」