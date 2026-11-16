現状、ポルトガル人司令塔についてはオールド・トラッフォードでの現行契約が2027年夏に満了する。ユナイテッドは12カ月の契約延長オプションを行使でき、それによって今後2度の移籍市場にわたり貴重な戦力の資産価値を守ることができる。

今季が終了するまでに合意に至らなければ、売却が認められるとみられ、ユナイテッドは追い詰められることになる。1月に袂を分かつ可能性も指摘されている。

以前からフェルナンデスに関心を示してきたサウジ・プロリーグのクラブは、再び獲得に乗り出し、好条件のオファーを提示する構えだ。国内で再び厳しいシーズンを送っているプレミアリーグの強豪には、売却して資金を得る以外にほとんど選択肢がないかもしれない。