ポチェッティーノ体制下でブルーノ・フェルナンデスにマンチェスター・ユナイテッドでの将来はあるか？鍵を握る3つの要因、モルガン・シュネデルランが主将を巡る移籍の噂にも言及
フェルナンデスのオールド・トラッフォードでの契約が満了する時期
現状、ポルトガル人司令塔についてはオールド・トラッフォードでの現行契約が2027年夏に満了する。ユナイテッドは12カ月の契約延長オプションを行使でき、それによって今後2度の移籍市場にわたり貴重な戦力の資産価値を守ることができる。
今季が終了するまでに合意に至らなければ、売却が認められるとみられ、ユナイテッドは追い詰められることになる。1月に袂を分かつ可能性も指摘されている。
以前からフェルナンデスに関心を示してきたサウジ・プロリーグのクラブは、再び獲得に乗り出し、好条件のオファーを提示する構えだ。国内で再び厳しいシーズンを送っているプレミアリーグの強豪には、売却して資金を得る以外にほとんど選択肢がないかもしれない。
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出場試合数とゴール数：マンチェスター・ユナイテッドでのフェルナンデスの記録
フェルナンデスはスポルティングから加入した2020年1月以降、チームで目覚ましい活躍を見せている。昨季にはイングランド1部リーグの1シーズンで21アシストを記録し、歴史を書き換えた。
すでに100ゴールを超え、ユナイテッドでの出場も350試合に迫っている。また、2023年7月からキャプテンマークを巻いている。マンチェスターでの彼の物語は、残りわずかかもしれない。
チェルシーとトッテナムの元指揮官ポチェッティーノは、オールド・トラッフォードで指揮を執る準備を進めている。米国代表での職務を全うするなか、アルゼンチン人指揮官は「夢の劇場」と呼ばれるオールド・トラッフォードで、複数の主力選手について重要な決断を迫られる。
フェルナンデスの去就や、32歳のMFを今後の構想でどれほど重用するかについて、ポチェッティーノの意向が大きく反映される。新指揮官には、全員が同じ方向を向き、自身の野心的なプロジェクトに賛同することが必要だ。
フェルナンデスは1月の移籍市場で退団するのか？
次の移籍市場が終了した後もフェルナンデスが残留すると思うかと問われた元マンチェスター・ユナイテッドのスター、シュナイデルランは、サウサンプトンでポチェッティーノ監督の下でプレーした経験を持ち、ComeOnとの提携による取材でGOALにこう語った。「マウリシオ・ポチェッティーノのことを知っているだけに、彼は状況を分析するだろう。ブルーノ・フェルナンデス本人や、彼の意欲、姿勢、懸命に取り組む気があるかどうかを見極めるはずだ。ブルーノ・フェルナンデスの気持ちが他に向いていると感じたなら、世界最大級のクラブの一つであるこのクラブを、どの選手個人よりも優先しなければならない。
「彼は常に個々の選手よりチーム全体を優先する。もちろん、ブルーノには走力がある。走れるし、プレスをかけられるし、チームに多くのものをもたらせる。ただ、性格の面で合わないとポチェッティーノが感じたり、何か問題があると見たりすれば、決断を下すだろう。
「就任前に状況を把握し、クラブにとって最善の決断を下すはずだ」
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ポチェッティーノ、アンフィールドでのリヴァプール戦で新時代の幕を開ける
ユナイテッドのサポーターは、過去6年間にわたるチームへの貢献を考えれば、フェルナンデスが今の環境にとどまることを切望するだろう。一方で、クラブが一人の選手に気を取られるわけにはいかないことも理解している。
フェルナンデスはポチェッティーノ監督の初陣でマンチェスター・ユナイテッドを率いてピッチに立つとみられる。日曜日には宿敵リヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込むことになり、新時代はこれ以上ないほど厳しい環境で幕を開ける。
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