ポチェッティーノがトッテナム復帰を希望、米代表監督は「故郷のようだ」と明かした。

ポチェッティーノのトッテナム監督時代は、ハリー・ケインやデレ・アリの育成と新スタジアムへの移行が特徴的だった。タイトルは獲得できなかったが、そのサッカーのスタイルとチームとファンの絆は数十年ぶりに高まった。その絆は今もこのアルゼンチン人指揮官の原動力だ。

就任前、クラブはプレミアリーグでチャンピオンズリーグ出場権を得たのは1度だけだったが、彼は4年連続でその壁を破り、欧州の常連へと導いた。 2016-17シーズンは優勝争いに加わり、86ポイントでクラブ最高2位。2019年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、リヴァプールに敗れた。



