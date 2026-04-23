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ポチェッティーノがトッテナム復帰を希望、米代表監督は「故郷のようだ」と明かした。
北ロンドンへの愛着
パリ・サンジェルマンやチェルシーでの監督経験後も、ポチェッティーノはトッテナムへの愛情を隠さない。アルゼンチン人監督は5年以上「リリーホワイト」を率い、チャンピオンズリーグ決勝進出やプレミアリーグ上位争いを実現した。彼はまだ物語が完結していないと感じている。
『FourFourTwo』のインタビューでは、クラブやファンとの絆をこう語った。「トッテナムは故郷だ。条件が合えば戻りたい。このクラブはいつも心にある」と語り、54歳の指揮官に再任の可能性が取り沙汰されている。
- AFP
トッテナムでの道のりを振り返って
ポチェッティーノのトッテナム監督時代は、ハリー・ケインやデレ・アリの育成と新スタジアムへの移行が特徴的だった。タイトルは獲得できなかったが、そのサッカーのスタイルとチームとファンの絆は数十年ぶりに高まった。その絆は今もこのアルゼンチン人指揮官の原動力だ。
就任前、クラブはプレミアリーグでチャンピオンズリーグ出場権を得たのは1度だけだったが、彼は4年連続でその壁を破り、欧州の常連へと導いた。 2016-17シーズンは優勝争いに加わり、86ポイントでクラブ最高2位。2019年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、リヴァプールに敗れた。
再会のための適切な条件
ポチェッティーノは2019年以降、監督としてさらに成長した。パリ・サンジェルマンでリーグ・アン、クープ・ド・フランス、トロフェ・デ・シャンピオンを制し、CONCACAFゴールドカップではアメリカ代表を準優勝に導いた。 チェルシーでの苦境を含む多様な経験が彼をさらに成熟させた。トッテナムへの復帰は、クラブのプロジェクトが自身の進化した野心と一致する場合のみだろう。
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次は何が待っているのでしょうか？
現在、ポチェッティーノ監督の最優先事項は、自国開催のワールドカップに向けてアメリカ代表を準備することだ。彼は「黄金世代」と呼ばれる才能ある選手たちを率い、このプロジェクトに全力を注いでいる。「今はワールドカップを楽しむことが大切だ」と彼は付け加えた。「そのあとは、以前から言っているように、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝にあと一歩まで迫ったのだから、もう一度挑戦したい。 両方を制覇するという野心を持ったプロジェクトの一員になりたい」
一方、トッテナムは現在18位と降格圏に沈み、残留争いの真っ只中だ。残り5試合を勝ち抜くため、クラブは最近ロベルト・デ・ゼルビを監督に招聘。彼は5年契約で、降格しても契約解除条項はない。