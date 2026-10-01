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ポスト・メッシ時代の新たな姿。スカローニ監督がアルバレスとラウタロの共演で2トップの脅威を引き出す
スカローニ監督、ポスト・メッシ時代にアルバレスとラウタロの珍しいコンビを起用
アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督は、水曜日に行われたボリビアとの国際親善試合で4-0の勝利を収めた一戦において、2トップの布陣を採用し、フリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスを並べて起用した。会場のマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで行われたこの試合は、メッシ後の時代にこの2人がそろって先発した11度目の試合となり、そのすべてがリオネル・メッシ不在の試合だった。
マルティネスはペナルティーエリアに近い位置を取り、アルバレスはより低い位置まで下がってプレーをつなぎ、パスコースを提供した。
この連動した戦術的な動きは18分に実を結び、マルティネスが右足で放ったシュートをギジェルモ・ビスカラの横を抜けさせ、均衡を破った。
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統計的な影響が相補的な前線の役割を浮き彫りにする
マルティネスは先制ゴールをアルバレスとともに喜び、これがアルゼンチン代表で通算18得点目となった。このフィニッシュにより、インテルのストライカーは同国の歴代得点ランキングでメッシとガブリエル・バティストゥータに次ぐ3位に浮上した。
アルバレスはビルドアップに大きな影響を与え、攻撃の局面で39本中33本のパスを成功。成功率は85％を記録した。
マルティネスは30本のパスを試み、そのうち24本を成功させて成功率80％を維持。ボリビアの最終ラインに絶えずプレッシャーをかけ続けた。
スカローニが戦術的バランスと選考の責任について語る
試合後、スカローニ監督は、アルバレスとマルティネスを先発の2トップとして常時起用しない理由を説明した。指揮官は、特に実力の高い相手に対してボールを保持しながら試合をコントロールするうえで、戦術的なバランスを保つことが何より重要だと強調した。
またスカローニ監督は、過去にどちらか一方のストライカーをベンチに置いた戦術的な采配について、自身に責任があると認めた。
「崩してはならないバランスがある」とスカローニ監督は説明した。「ボールを持ち、主導権を握る時、彼らがピッチに立つとそのバランスが崩れると私たちは考えている。ただ、それが常に当てはまるという意味ではない。残念ながら、時には彼らのどちらかがプレーしなかったこともあったが、それは私の責任だ」
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アルゼンチン、ブルキナファソ戦を前にメッシ後の選択肢を見極めへ
マルティネスは73分にホセ・ロペスと交代してピッチを後にし、一方のアルバレスは90分間フル出場。終盤にはサイドにポジションを移した。スカローニ監督は、アルゼンチンが将来に向けたチームづくりを進める中、世界トップクラスのセンターフォワードを2人擁することを、選考上の悩みではなく戦力と捉えている。
コーチングスタッフは木曜日に行われるブルキナファソとの2度目の親善試合に向け、チームの準備を進めている。
アルゼンチンは現在のホームゲーム期間で、メッシ以後の攻撃の流動性をさらに磨こうとしている。
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