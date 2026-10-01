アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督は、水曜日に行われたボリビアとの国際親善試合で4-0の勝利を収めた一戦において、2トップの布陣を採用し、フリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスを並べて起用した。会場のマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで行われたこの試合は、メッシ後の時代にこの2人がそろって先発した11度目の試合となり、そのすべてがリオネル・メッシ不在の試合だった。

マルティネスはペナルティーエリアに近い位置を取り、アルバレスはより低い位置まで下がってプレーをつなぎ、パスコースを提供した。

この連動した戦術的な動きは18分に実を結び、マルティネスが右足で放ったシュートをギジェルモ・ビスカラの横を抜けさせ、均衡を破った。