バルセロナからの関心は、間違いなくこの選手の心を動かしているようだ。クルピは、現ラ・リーガ王者への加入の可能性に「胸を躍らせている」と伝えられている。つい20歳になったばかりのこのFWが、プレミアリーグでのデビューシーズンに10代選手最多得点記録を塗り替える13ゴールを挙げ、歴史的なシーズンを送ったことを考えれば、バルセロナの獲得への動きは驚きではない。

また、このFWが2012-13シーズンの鮮やかなバルセロナのアウェーユニフォームを着た幼少期の写真が最近SNSで拡散され、クラブへの長年の愛着をめぐる憶測にさらに拍車をかけている。移籍実現に向けて動きたい意向を代理人に伝えたクルピは、両クラブの間で妥協点が見つかることを望んでいる。