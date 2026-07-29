Getty Images Sport
翻訳者：
ボーンマス、フランス人FWエリ・ジュニオール・クルピに対するバルセロナの2度のオファーを拒否 本人はラ・リーガ王者からの関心に「興奮」も
バルセロナ、クルピへの2度のオファーを拒否される
バルセロナは、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスに次ぐ補強候補の確保を目指すスポーツディレクター、デコのもと、ボーンマスの新星エリ・ジュニオール・クルーピに対して2度のオファーを提示したが、いずれも拒否された。ロリアンで鮮烈な台頭を見せた後、つい最近プレミアリーグのクラブに加入したこのフランス人FWは、20歳のこの選手が持つ特有の技術的プロフィールと、生のままの爆発的ポテンシャルをハンジ・フリック監督が「高く評価している」とされ、急速に最優先の関心対象となっている。
カンプ・ノウの魅力があるにもかかわらず、ボーンマスはスペインの強豪による最初のアプローチに対して強硬な姿勢を崩していない。『L'Equipe』によれば、チェリーズは2つの別々のオファーを断っており、そのいずれもが1億ユーロ未満とみられている。
- Getty
FW、ブラウグラナからの関心に「興奮」
バルセロナからの関心は、間違いなくこの選手の心を動かしているようだ。クルピは、現ラ・リーガ王者への加入の可能性に「胸を躍らせている」と伝えられている。つい20歳になったばかりのこのFWが、プレミアリーグでのデビューシーズンに10代選手最多得点記録を塗り替える13ゴールを挙げ、歴史的なシーズンを送ったことを考えれば、バルセロナの獲得への動きは驚きではない。
また、このFWが2012-13シーズンの鮮やかなバルセロナのアウェーユニフォームを着た幼少期の写真が最近SNSで拡散され、クラブへの長年の愛着をめぐる憶測にさらに拍車をかけている。移籍実現に向けて動きたい意向を代理人に伝えたクルピは、両クラブの間で妥協点が見つかることを望んでいる。
アルバレスが引き続き最優先ターゲットである
クルピが現時点で有力なプランBである一方、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長はアルバレス獲得に向けた動きに今なお自ら関与している。アトレティコ・マドリーで険しい道を歩んでいるアルゼンチン人FWは、依然としてフリック監督にとって絶対的な最優先事項である。2つのスペインクラブの間の緊張は、そのストライカーが公に移籍要求を出したことを受けて一段と強まっている。
こうした発言にもかかわらず、アトレティコのCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンは強硬な姿勢を崩しておらず、クラブは圧力をかけられて売却に応じることはないとの立場を維持している。バルセロナが直近で提示した1億ユーロ前後のオファーでも、アトレティコをアルバレス放出へと納得させるには至らなかった。
- Getty
カタルーニャの空白を埋める
バルセロナにとって、一流ストライカーの補強は最優先事項となっている。今夏、前線に大きな変動があったためだ。ロベルト・レヴァンドフスキのシカゴ・ファイアー移籍によって、チームの得点力には大きな穴が生じた。一方で、フェラン・トーレスにもパリ・サンジェルマン移籍の可能性が強く取り沙汰されている。最終的に、バルセロナの攻撃陣の将来を巡る争いは、今後数週間のうちに取締役会で決着することになる。アルバレス獲得へ記録破りの移籍に踏み切るのか、あるいは傑出した才能を持つクルーピの獲得に動くのか。バルセロナは狙った選手の確保に強い決意を示している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。