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ライブ
AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

ボーンマス戦のACミラン選手採点：マイク・メニャンの退場が響き、バイタリティ・スタジアムで崩壊

Player ratings
ACミラン
UEFAヨーロッパリーグ
ボーンマス 対 ACミラン
ボーンマス
マイク・メニャン

ACミランは南海岸で悪夢の一夜を過ごした。前半にマイク・メニャンがレッドカードを受けて退場し、3-0の敗戦につながった。PKを2本決められ、終盤にはアミーヌ・アドリにもゴールを許した。10人となったミランにとって、ヨーロッパリーグで痛い敗戦となった。

バイタリティ・スタジアムでのACミランの戦術プランは、開始30分もたたないうちに崩れ去った。立ち上がりの悪かったACミランは早々にPKを与え、前半8分にジャスティン・クライファートに決められた。さらに前半28分、マイク・メニャンが一発退場となり、試合の流れは決定的に変わる。ルベン・アモリム監督は控えGKを投入するため、オマリ・ハッチンソンを下げざるを得なかった。

チームの組織はたちまち崩れ、わずか数分後に再びPKを献上。マーカス・タヴァーニアが決め、前半終了までにリードを2点に広げた。

数的不利となったミランにとって、後半は失点を最小限に抑える展開となった。90分を通じて枠内シュートを1本も記録できず、中盤を固めるために相次いで選手を交代したものの、ボールを保持できなかった。最終的なボール保持率はわずか36％。終盤にはアミン・アドリがホームチームの3点目を挙げ、苦境はさらに深まった。

イエローカード3枚とレッドカード1枚。ミランは攻撃面で脅威を示せなかっただけでなく、規律も欠いた。この敗戦により、ヨーロッパリーグでの戦いは厳しい状況に置かれている。

GOALがバイタリティ・スタジアムでのACミランの選手たちを採点…

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    GK・DF

    マイク・メニャン：1/10

    フランス代表GKにとって悲惨な夜となった。最初のPKを止められず、28分には無謀なファウルで一発退場。メニャンの退場によってチームメイトは極めて厳しい状況に追い込まれ、チームの戦術的な陣形も根本から崩れた。

    フィカヨ・トモリ：5/10

    先発したDF陣の中では最も落ち着いていたが、そのトモリでさえ相手の勢いに圧倒された。退場者が出た後は最終ラインを統率しようとしたものの、ルベン・アモリム監督が中盤の穴を埋めるためにフレッシュな選手を投入しようとしたことで、66分にサンクン・ディアワラと交代した。

    コニ・デ・ウィンター：3/10

    ボーンマスのプレスに絶えず狙われ、忘れたい一夜となった。81分には意図的なファウルでイエローカードを受けた。ホームチームが枠内シュート7本を記録する中、ポジショニングも終始安定しなかった。

    ストラヒニャ・パヴロヴィッチ：4/10

    セルビア人DFはボーンマスの前線の動きに苦しんだ。自身を含む最終ラインは試合開始の笛から落ち着きを欠き、退場後に生じたスペースをカバーするための戻りの速さも足りなかった。

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    中盤

    ディエゴ・モレイラ：4/10

    ほとんど存在感を示せないまま、76分に交代で退いた。サイドで味方のパスの受け手になれず、ボーンマスの積極的なサイドバックに押し込まれた。

    ユヌス・ムサ：4/10

    普段のような活力を欠き、守備陣と孤立した攻撃陣の間をつなげなかった。チームが16回のファウルを犯すことにつながったボーンマスの攻勢を止めるには、守備での貢献も不十分だった。

    アルドン・ヤシャリ：5/10

    ミランが10人になってからは、多くの仕事を担うことになった。試合の大半でハーフスペースの相手を追いかけるばかり。チームのボール支配率が36％まで急落する中、ボールを持っても影響力を発揮できなかった。

    ペルビス・エストゥピニャン：4/10

    守備の役割と、サイドに幅をもたらす役割の両立に苦しんだ。35分に警告を受け、ミランがより守備的な布陣に移行したハーフタイムに交代となった。

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    攻撃

    オマリ・ハッチンソン：5／10

    メニャンの退場を受け、戦術的な交代の対象となった。創造性を垣間見せていたが、控えGKロレンツォ・トリアーニを投入するため、32分にピッチを退いた。

    アルファジョ・シセ：4／10

    長い時間帯にわたって、ほとんど存在感を示せなかった。中盤からボールが届かず、チームも数的不利で戦う中、わずかなチャンスを探すしかなく、ボーンマスのゴールを守るミケーレ・ディ・グレゴリオを脅かせなかった。

    ルベン・ロフタス＝チーク：3／10

    再び攻撃的な役割を与えられたが、低調な出来に終わった。フィジカル面での存在感も、ボールを前進させるプレーも見せられず、ハーフタイムに交代した。

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  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    途中出場選手と監督

    ロレンツォ・トッリアーニ：5/10

    32分に悪夢のような状況で投入された。最初の仕事はPKへの対応だったが、止められなかった。それでも試合の後半には4本のセーブを記録し、さらなる失点を防いだ。

    ダヴィデ・バルテザーギ：5/10

    ハーフタイムにエストゥピニャンに代わって出場。守備ではやや規律を保ったものの、ミランが守り切ることに専念するなか、攻撃面では何も生み出せなかった。

    アドリアン・ラビオ：5/10

    経験豊富な選手としてチームに安定感をもたらすべく、ハーフタイムに投入された。チームのポジショニングはやや改善したが、その時点で2点のビハインドと数的不利を覆すのは難しかった。

    サンクン・ディアワラ：4/10

    66分にトモリに代わって出場したが、走り込む相手選手を効果的に追えず、終盤の3失点目につながった。

    クリスティアン・コモット：採点なし

    終盤にモレイラに代わって出場したが、試合に影響を与える時間はほとんどなかった。

    ルベン・アモリム：3/10

    率いるチームは、バイタリティ・スタジアムでの激しい戦いに備えられていないように見えた。退場者が出た後、戦術面は完全に崩壊。交代策も枠内シュートを1本も生み出せなかった。監督にとって厳しい夜となった。

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