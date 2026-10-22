バイタリティ・スタジアムでのACミランの戦術プランは、開始30分もたたないうちに崩れ去った。立ち上がりの悪かったACミランは早々にPKを与え、前半8分にジャスティン・クライファートに決められた。さらに前半28分、マイク・メニャンが一発退場となり、試合の流れは決定的に変わる。ルベン・アモリム監督は控えGKを投入するため、オマリ・ハッチンソンを下げざるを得なかった。

チームの組織はたちまち崩れ、わずか数分後に再びPKを献上。マーカス・タヴァーニアが決め、前半終了までにリードを2点に広げた。

数的不利となったミランにとって、後半は失点を最小限に抑える展開となった。90分を通じて枠内シュートを1本も記録できず、中盤を固めるために相次いで選手を交代したものの、ボールを保持できなかった。最終的なボール保持率はわずか36％。終盤にはアミン・アドリがホームチームの3点目を挙げ、苦境はさらに深まった。

イエローカード3枚とレッドカード1枚。ミランは攻撃面で脅威を示せなかっただけでなく、規律も欠いた。この敗戦により、ヨーロッパリーグでの戦いは厳しい状況に置かれている。

GOALがバイタリティ・スタジアムでのACミランの選手たちを採点…