ミランにとって、ロンドン南部でのボーンマス戦は早く忘れたい一夜となった。序盤のデ・ウィンターのミスでPKを与え、試合はホームチーム優位に傾いた。採点は5。 続いてメニャンがアダムズに手を出す愚行に及び、退場処分を受けたうえにPKも与えた。採点は4。ミランはヨーロッパリーグの3試合で2敗目を喫した。最終スコアは重い3-0となった。
ボーンマス対ミラン、CMの採点：メニャンは愚行で4点。デ・ウィンターは苦戦、ロフタス＝チークは存在感なし
ボーンマウスの採点
ディ・グレゴリオ 6：手袋が汚れたのは激しい雨のせいだけ。ミランは一度も枠内にシュートを放たなかった。
ヒル 7：2002年生まれの彼にとって、最も大切な思い出として胸に刻むべき一夜。ミランを相手に素晴らしいプレーを披露した。クロスを上げる場面でも、ハッチンソンの進路をふさぐ場面でも見事だった。
ディアキテ 6.5：シセに密着し、わずかな隙も与えなかった。
シルヴァ 6.5：統率力と優れた戦術眼で守備を指揮した。ミランが長く追いかけたのも納得の、優れたポルトガル人DFだ。
トリュフォー 7：左サイドを全速力で駆け上がる、まさに列車のような存在。モレイラを守勢に追い込み、ボーンマスに違いをもたらした。
クリスティ 7：中盤を完全に支配し、非常に高いテンポで相手の攻撃を断ち、味方の攻撃を組み立てた。運動量と闘志が光るプレーだった。
アダムズ 6.5：守備陣の前に陣取り、相手の攻撃を食い止める役割を見事に果たした。メニャンの常軌を逸した反応によって議論を呼んだPKの場面では、当事者となった。（62分からクック）
タヴァーニア 7：ボーンマスの魂。チームの波状攻撃にリズムと力強さを与える存在だ。絶え間なく動き続け、精彩を欠くミランの守備を常に苦しめた。PKでは冷静に決め、2-0とするゴールを挙げた。（62分からラヤン）
クライファート 7：先制点となるPKを見事に決めた。マークにつく選手の背後への動き出しで、ミランの守備を切り裂いた。（62分からトート 6：屈筋の問題で、出場時間は短く終わった（78分からアドリ 7：FKから、めったに見られないほど美しい弧を描くシュートで3-0のゴールを決めた）
ギャノン＝ドーク 6：興味深いプレーを二度ほど見せた一方で、長く存在感を消す時間帯もあった。
エヴァニウソン 6.5：ブラジル人FWはポストプレーと背後のスペースへの飛び出しを使い分け、チームのために精力的かつ効果的に働いた。文字どおり疲れ果ててピッチを後にした。（65分からアルバロ 6：前線のあらゆる場所に顔を出した）
ローズ監督 7：チームは完璧な試合を見せ、歴史的で、十分に値する結果を手にした。
ACミランの選手採点
メニャン 4：味方がボーンマスのアタッカーにあまりにも多くのスペースを与えることに激怒。そのいら立ちを最悪の形で爆発させた。アダムズを手でたたき、退場処分を受けたうえ、相手にPKを与えた。ミランのキャプテンとして、理解しがたい愚行だった。
トモリ 5：ボーンマスがピッチを広く使う攻撃に何度も悩まされた。相手アタッカーの絶え間ない動きを読むのに苦しみ、広いスペースを使った危険な攻撃を止めるためにイエローカードを受けた。余裕を欠いた。 （67分からディアワラ）
デ・ウィンター 4.5：開始早々、ペナルティーエリア内でクライファートに危険な形でボールを渡してしまう。まるで不吉な前兆のようだった。その3分後の10分には腕を大きく広げすぎ、相手にPKを与えた。苦しい出来
パヴロヴィッチ 5.5：最後まで戦い抜いた点は評価できるが、大きな成果にはつながらなかった。
エストゥピニャン 5：ブライトンに所属していたサイドバックは、イングランドの気候でも復調しなかった。守備でも攻撃でも平凡な出来で、イエローカードを受けたこともあり、アモリム監督はハーフタイムに交代させた。（後半46分からバルテザーギ 5.5：交代した味方よりはわずかに良かったが、説得力のあるパフォーマンスには程遠かった）
ムサ 5：最初の30分は精彩を欠き、何度も相手にボールを渡した。ミランにとって試合の行方が決まった後半には調子を上げた。
ヤシャリ 5.5：何度か良いサイドチェンジを見せたが、プレーのテンポが上がらず、守備陣の前で相手の攻撃を食い止める働きもできなかった。アルドンは先発に値することを示せずにいる。
ハッチンソン 5.5：立ち上がりは間違いなく最も活発だった選手の一人。しかし、メニャンの退場を受けてトリアーニと交代した。（後半32分からトリアーニ 5.5：ヨーロッパリーグでデビュー。アドリのシュートにはほとんどなすすべがなかった）
ロフタス＝チーク 4.5：試合が厳しくなると姿を消す。ミランでの彼に見られる悲しいほどの常態だ。ザルツブルク戦では少し違う兆しを見せたものの、再びいつもの存在感のないプレーに戻った。 （後半46分からラビオ 5.5：自身のメンタリティーを伝えようとし、確かにより良く中盤を支えた）
モレイラ 5：今夜のように右サイドで起用されると、特別な力を失ってしまうかのようだ。存在感はまったくなく、好調なトリュフェールを警戒してポジションを保つことに気を取られた。 （75分からコモット 採点なし：ミランでのデビューを果たした）
シセ 5：前線で孤立しすぎており、プレーできるボールが来なかった。
アモリム監督 5：内容は悪く、敗戦は惨憺たるもの。メニャンの退場もあった。状況を変えられず、消極的な先発メンバーを送り出した。
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