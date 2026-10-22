ディ・グレゴリオ 6：手袋が汚れたのは激しい雨のせいだけ。ミランは一度も枠内にシュートを放たなかった。

ヒル 7：2002年生まれの彼にとって、最も大切な思い出として胸に刻むべき一夜。ミランを相手に素晴らしいプレーを披露した。クロスを上げる場面でも、ハッチンソンの進路をふさぐ場面でも見事だった。

ディアキテ 6.5：シセに密着し、わずかな隙も与えなかった。

シルヴァ 6.5：統率力と優れた戦術眼で守備を指揮した。ミランが長く追いかけたのも納得の、優れたポルトガル人DFだ。

トリュフォー 7：左サイドを全速力で駆け上がる、まさに列車のような存在。モレイラを守勢に追い込み、ボーンマスに違いをもたらした。

クリスティ 7：中盤を完全に支配し、非常に高いテンポで相手の攻撃を断ち、味方の攻撃を組み立てた。運動量と闘志が光るプレーだった。

アダムズ 6.5：守備陣の前に陣取り、相手の攻撃を食い止める役割を見事に果たした。メニャンの常軌を逸した反応によって議論を呼んだPKの場面では、当事者となった。（62分からクック）

タヴァーニア 7：ボーンマスの魂。チームの波状攻撃にリズムと力強さを与える存在だ。絶え間なく動き続け、精彩を欠くミランの守備を常に苦しめた。PKでは冷静に決め、2-0とするゴールを挙げた。（62分からラヤン）

クライファート 7：先制点となるPKを見事に決めた。マークにつく選手の背後への動き出しで、ミランの守備を切り裂いた。（62分からトート 6：屈筋の問題で、出場時間は短く終わった（78分からアドリ 7：FKから、めったに見られないほど美しい弧を描くシュートで3-0のゴールを決めた）

ギャノン＝ドーク 6：興味深いプレーを二度ほど見せた一方で、長く存在感を消す時間帯もあった。

エヴァニウソン 6.5：ブラジル人FWはポストプレーと背後のスペースへの飛び出しを使い分け、チームのために精力的かつ効果的に働いた。文字どおり疲れ果ててピッチを後にした。（65分からアルバロ 6：前線のあらゆる場所に顔を出した）





ローズ監督 7：チームは完璧な試合を見せ、歴史的で、十分に値する結果を手にした。