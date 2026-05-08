ボーンマスは、アレックス・ヒメネスがSNSで不適切なメッセージを送ったとして出場停止処分とすると発表した。

ボーンマスは、ディフェンダーのヒメネスが10代少女とメッセージをやり取りしたとするスクリーンショットがSNSで拡散したため、プレミアリーグのフラム戦のメンバーから彼を除外した。 金曜夜からネットに拡散した画像によると、スペインU-21代表の同選手は未成年者とメッセージを交わし、車内で撮影した自撮り画像に露骨なコメントを付けて送信していたという。クラブは投稿を確認次第、即座に調査を開始。21歳の同選手は、クレイヴン・コテージで行われる試合のメンバーから外れた。