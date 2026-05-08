Getty Images Sport
翻訳者：
ボーンマスは、アレックス・ヒメネスがSNSで不適切なメッセージを送ったとして出場停止処分とすると発表した。
ボーンマスはヒメネスを登録メンバーから外し、疑惑が浮上している。
ボーンマスは、ディフェンダーのヒメネスが10代少女とメッセージをやり取りしたとするスクリーンショットがSNSで拡散したため、プレミアリーグのフラム戦のメンバーから彼を除外した。 金曜夜からネットに拡散した画像によると、スペインU-21代表の同選手は未成年者とメッセージを交わし、車内で撮影した自撮り画像に露骨なコメントを付けて送信していたという。クラブは投稿を確認次第、即座に調査を開始。21歳の同選手は、クレイヴン・コテージで行われる試合のメンバーから外れた。
- Getty Images Sport
ボーンマス、内部調査を実施と発表
ボーンマスは土曜日、公式声明で、右バックのアレックス・ヒメネスを巡るSNS投稿を把握し調査を開始したと発表した。
声明は「AFCボーンマスは、右サイドバックのアレックス・ヒメネスに関する投稿を把握している。クラブは事態の重大性を認識し、調査を進めている。その結果、アレックスは明日のプレミアリーグ・フラム戦のメンバーから外れる。現時点ではこれ以上のコメントは差し控える」と述べている。
ボーンマスの欧州大会進出へ、主力欠場が痛手
歴史的シーズンを迎えるクラブにとって、このタイミングでの事態はアンドニ・イラオラ監督に痛手だ。ヒメネスは今季32試合に出場し、昨年1月のリヴァプール戦（3-2勝利）では得点も記録。彼の活躍でボーンマスはクラブ初となる欧州カップ戦出場権の可能性を維持している。 彼は昨年9月、ACミランから買い取り義務付きレンタルで加入。移籍金は1500万ポンドで、クラブは今年初めに買い取り条項を行使した。
- Getty Images Sport
捜査は続いているが、先行きは不透明だ。
ボーンマスの内部調査の結果により、ヒメネスの処遇が決まる。現在、彼は調査が続く間、試合に出場できない。彼はレアル・マドリードのアカデミー出身で、キャリア初期にはバイエルン・ミュンヘンやチェルシーから注目されていた。