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ボーンマスは元ブンデスリーガ監督の招聘間近で、アンドニ・イラオラの後任が判明した。
ローズが最有力候補に浮上
ESPNの報道によると、ボーンマスは次期監督候補としてローズを最有力視している。イプスウィッチ・タウンのキエラン・マッケナ監督も検討されたが、ローズはフリーで戦術面でも評価が高く、交渉が先行している。 昨年RBライプツィヒを退団しフリーのローズとの交渉は、2028年まで契約が残るマッケナよりもスムーズ見込まれ、個人条件の調整も大詰めだ。
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戦術的アイデンティティを維持する
ローズ監督の招聘が推進された主な理由は、彼の戦術哲学がイラオラ監督の基盤と一致しているからだ。元ボルシア・メンヒェングラートバッハ監督である彼は、ハイインテンシティなプレス戦術で知られ、そのスタイルはプレミアリーグでボーンマス躍進の代名詞となっている。 クラブ首脳は、スタイル変更よりこのアイデンティティ維持を優先する。欧州トップレベルでの指揮経験、特にチャンピオンズリーグでの実績が、彼の強みだ。
イラオラ、3シーズンを経て退団へ
イラオラは3年間チームに大きな影響を与えたが、個人的な理由で退任した。43歳の彼はまだ次なる去就を決めていない。
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夏の移行期を見据えて
正式決定すれば、ローズ氏はプレミアリーグに挑む最新の外国人監督となる。ボーンマスの経営陣は、彼の攻撃的な戦術がチームをさらに高みへ導くと期待している。交渉は急速に進展しており、クラブは今シーズン終了前に正式発表できると楽観視している。