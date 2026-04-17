ボーンマスは元ブンデスリーガ監督の招聘間近で、アンドニ・イラオラの後任が判明した。

ローズ監督の招聘が推進された主な理由は、彼の戦術哲学がイラオラ監督の基盤と一致しているからだ。元ボルシア・メンヒェングラートバッハ監督である彼は、ハイインテンシティなプレス戦術で知られ、そのスタイルはプレミアリーグでボーンマス躍進の代名詞となっている。 クラブ首脳は、スタイル変更よりこのアイデンティティ維持を優先する。欧州トップレベルでの指揮経験、特にチャンピオンズリーグでの実績が、彼の強みだ。