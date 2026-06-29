ボーンマスはアレックス・スコットへのオファーを拒否し、アーセナルに撤退を要求した。

BBCによると、アーセナルは中盤補強を目指したが、ボーンマスがスコット選手への最初のオファーを拒否した。22歳の彼は、タイトル争いを狙う「ガナーズ」にとって重要なターゲットだった。

しかしクラブは、元ブリストル・シティのMFを残留させ、残り2年の契約を延長したい意向だ。長期計画の要と位置づけており、今夏オファーを検討するつもりはない。



