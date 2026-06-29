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ボーンマスはアレックス・スコットへのオファーを拒否し、アーセナルに撤退を要求した。
ボーンマス、アレックス・スコット巡り姿勢示す
BBCによると、アーセナルは中盤補強を目指したが、ボーンマスがスコット選手への最初のオファーを拒否した。22歳の彼は、タイトル争いを狙う「ガナーズ」にとって重要なターゲットだった。
しかしクラブは、元ブリストル・シティのMFを残留させ、残り2年の契約を延長したい意向だ。長期計画の要と位置づけており、今夏オファーを検討するつもりはない。
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イングランド代表候補をめぐる熾烈な争い
ヴィタリティ・スタジアムでのスコットの成長を追っているのはアーセナルだけではない。シティ、ユナイテッド、トッテナム、チェルシーも彼の活躍に注目している。
代表招集で評価は急上昇。昨年11月にイングランド代表に初招集され、フロリダでのW杯前暫定合宿にも参加した。代表デビューはならなかったが、その経験がプレミアリーグのトップクラブの関心をさらに強めた。
アーセナルが注目する他の獲得候補
昨季39試合4得点を挙げたスコットを巡り、ボーンマスが譲歩しないため、アーセナルは代替案を探している。
そこでアーセナルは、ニューカッスル・ユナイテッドのMFブルーノ・ギマランイスとサンドロ・トナリ獲得の可能性を探っている。ただしトナリの移籍金は高額で壁となっており、現時点ではギマランイスの方が現実的な選択肢とされている。
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北ロンドンのライバルクラブがトナリ争奪戦
アーセナルがトナリの移籍金で苦戦する一方、トッテナムが獲得へ先手を打とうとしている。イタリア代表MFの獲得へ自信を深め、アルテタ率いるアーセナルに先んじる可能性も出てきた。