Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ボーンマスはアレックス・スコットへのオファーを拒否し、アーセナルに撤退を要求した。

アーセナル
アレックス・スコット
ボーンマス
プレミアリーグ
移籍情報

アーセナルがボーンマスのMFアレックス・スコット獲得を打診したが、ミケル・アルテタ監督が中盤強化を狙う中、オファーは即座に拒否された。評価が急上昇中の同選手だが、ボーンマスは今夏放出するつもりはない。

  • ボーンマス、アレックス・スコット巡り姿勢示す

    BBCによると、アーセナルは中盤補強を目指したが、ボーンマスがスコット選手への最初のオファーを拒否した。22歳の彼は、タイトル争いを狙う「ガナーズ」にとって重要なターゲットだった。

    しかしクラブは、元ブリストル・シティのMFを残留させ、残り2年の契約を延長したい意向だ。長期計画の要と位置づけており、今夏オファーを検討するつもりはない。


    • 広告
  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    イングランド代表候補をめぐる熾烈な争い

    ヴィタリティ・スタジアムでのスコットの成長を追っているのはアーセナルだけではない。シティ、ユナイテッド、トッテナム、チェルシーも彼の活躍に注目している。

    代表招集で評価は急上昇。昨年11月にイングランド代表に初招集され、フロリダでのW杯前暫定合宿にも参加した。代表デビューはならなかったが、その経験がプレミアリーグのトップクラブの関心をさらに強めた。

  • アーセナルが注目する他の獲得候補

    昨季39試合4得点を挙げたスコットを巡り、ボーンマスが譲歩しないため、アーセナルは代替案を探している。

    そこでアーセナルは、ニューカッスル・ユナイテッドのMFブルーノ・ギマランイスとサンドロ・トナリ獲得の可能性を探っている。ただしトナリの移籍金は高額で壁となっており、現時点ではギマランイスの方が現実的な選択肢とされている。

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    北ロンドンのライバルクラブがトナリ争奪戦

    アーセナルがトナリの移籍金で苦戦する一方、トッテナムが獲得へ先手を打とうとしている。イタリア代表MFの獲得へ自信を深め、アルテタ率いるアーセナルに先んじる可能性も出てきた。