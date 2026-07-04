ボーンマスはアルバロ・ロドリゲス獲得で2600万ポンドの契約に合意。レアル・マドリードは多額の移籍金を得る。

BBCによると、ボーンマスはエルチェとFWロドリゲスの獲得で基本移籍金2,140万ポンドで合意。追加条件で最大2,570万ポンドに達する可能性もある。21歳のロドリゲスは昨季ラ・リーガ34試合で7ゴール5アシストを記録した。

ロドリゲスは月曜にメディカルチェックを受け、2031年6月までの契約にサインする見込みだ。クラブはプレミアリーグでクラブ史上最高位を達成したことを受け、攻撃陣を強化する重要な補強として彼を評価している。







