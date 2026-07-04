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Elche CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ボーンマスはアルバロ・ロドリゲス獲得で2600万ポンドの契約に合意。レアル・マドリードは多額の移籍金を得る。

移籍情報
A. Rodriguez
ボーンマス
レアル・マドリー
プレミアリーグ
ラ・リーガ
エルチェ

ボーンマスはエルチェのFWアルバロ・ロドリゲス獲得で最大2,570万ポンドの移籍金で合意。ウルグアイ代表FWはメディカルチェック後、長期契約を結ぶ見込みで、前所属のレアル・マドリードは多額の再移籍条項を受け取る。

  • ボーンマス、高評価のストライカー獲得へ動き出す

    BBCによると、ボーンマスはエルチェとFWロドリゲスの獲得で基本移籍金2,140万ポンドで合意。追加条件で最大2,570万ポンドに達する可能性もある。21歳のロドリゲスは昨季ラ・リーガ34試合で7ゴール5アシストを記録した。

    ロドリゲスは月曜にメディカルチェックを受け、2031年6月までの契約にサインする見込みだ。クラブはプレミアリーグでクラブ史上最高位を達成したことを受け、攻撃陣を強化する重要な補強として彼を評価している。



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  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリード、巨額の臨時収入が見込まれる

    この移籍はボーンマスとエルチェだけでなく、レアル・マドリードにとっても大きな話題だ。昨夏、同クラブはストライカーを200万ユーロでエルチェに売却する際、転売時の50％分配条項を盛り込んだ。交渉が成立したことで、レアル・マドリードには約1,250万ユーロが入るとされ、アカデミー出身選手の経済的権利を保持する戦略が再び成果を上げた。

  • ボーンマスは、将来を見据えたチーム作りを進めている

    ボーンマスはマルコ・ローズ監督の下で新体制を始動し、ロドリゲスが加入した。アンドニ・イラオラ前監督の退任後、ドイツ人指揮官は国内リーグと欧州の舞台で戦えるチーム作りが期待されている。新ストライカーはエヴァニルソンとポジションを争い、エネス・ウナルの去就にも影響を与える見込みだ。クラブはチーム強化のため、トルコ代表FWへのオファーを検討している。

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  • Elche CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    医療関連業務と契約の締結が控えている

    ロドリゲスは2031年6月までの契約締結前にメディカルチェックを受ける見込みだ。移籍が成立すれば、すぐにボーンマスの新シーズン準備に合流する。ボーンマスは新戦力補強と、アレックス・スコットら主力の残留交渉のバランスを取る方針で、スコットには複数のプレミアリーグクラブが依然として関心を示している。