3月の代表戦は、ラヤンにとってキャリアの転機だった。アンチェロッティ監督に招集され、2026年W杯が「現実的な可能性」に変わった。クロアチア戦では14分しか出場しなかったが、世界トップと肩を並べた経験は大きい。

特にヴィニシウス・ジュニオール、ラフィーニャ、マルキーニョスらスター選手に温かく迎えられた。中でもベテランMFカゼミーロの存在は大きかった。 カゼミーロは素晴らしい人格者で、真面目かつ父親のような存在だ。みんなは僕だけでなく、初めて招集されたイゴール・チアゴにも温かく接してくれた」