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ボーンマスの10代選手ラヤンは、カゼミーロを「父親のような存在」と語り、ブラジル代表デビューを前にヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャに歓迎されたと明かした。
ベテランのリーダー、カゼミーロ
3月の代表戦は、ラヤンにとってキャリアの転機だった。アンチェロッティ監督に招集され、2026年W杯が「現実的な可能性」に変わった。クロアチア戦では14分しか出場しなかったが、世界トップと肩を並べた経験は大きい。
特にヴィニシウス・ジュニオール、ラフィーニャ、マルキーニョスらスター選手に温かく迎えられた。中でもベテランMFカゼミーロの存在は大きかった。 カゼミーロは素晴らしい人格者で、真面目かつ父親のような存在だ。みんなは僕だけでなく、初めて招集されたイゴール・チアゴにも温かく接してくれた」
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アンチェロッティの言語的サプライズ
レイヤンは、ブラジル代表のアンチェロッティ監督との出会いで適応がさらにスムーズになった。レアル・マドリードやACミランで歴史的成果を挙げたイタリア人指揮官が、初対面の場で流暢に現地語を話したのだ。
「直接会ったのは初めてで、私はポルトガル語で話しましたが、彼はとても流暢でした」とラヤンは明かした。「少し緊張しました。彼はレアル・マドリードなど、在籍したチームで多くのタイトルを取った大物ですから。彼に会えたのは夢が叶ったようでした」
5月18日までのカウントダウン
国内リーグ終盤を迎え、ラヤンはリオデジャネイロ「明日の博物館」での代表発表に集中している。55名の予備リスト入りした彼は、26名の最終メンバーを争う。チェルシーのエステヴァオが負傷したため、ボーンマススターの代表入り確率は高まっている。
かつてテレビで憧れの選手を見ていた彼が、今では彼らと練習する日々を送る。元ヴァスコ・ダ・ガマの選手にとって、それは夢のような旅だ。「招集されるか確信はなかった」と3月の驚きを振り返る。
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レイアン、イングランドで好調を維持
1月にボーンマスに加入した19歳のラヤンは、プレミアリーグ13試合で5得点2アシストを記録している。