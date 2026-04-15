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ボーンマスの新星エリ・ジュニア・クロウピが、マンチェスター・ユナイテッドの今夏移籍リスト4名に選ばれた。
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レッド・デビルズの襲撃
『デイリー・メール』によると、南海岸のクラブが大規模な戦力刷新を控える中、マンチェスター・ユナイテッドはバイタリティ・スタジアムを注視している。ユナイテッドはアンドニ・イラオラの去就が不透明な状況を利用し、クルピとチームメイトのセネシ獲りを画策。今季ユナイテッド戦で2得点を挙げたフランス人若手は最優先候補で、アルゼンチン人DFはフリーエージェントとしての好機とされている。
チャンピオンズリーグを最優先
暫定監督のマイケル・キャリックは、今夏の移籍市場でのクラブ財政がリーグ最終順位に左右されることを明かした。マンチェスター・ユナイテッドは残り6試合で3位につけ、チャンピオンズリーグ予選出場圏内にある。
チャンピオンズリーグは多くの利益をもたらし、残留や補強、財政にも影響する。
夏の準備はすでに進んでおり、リーグでの最終順位は収支に大きな差を生む。同時に、戦力を最大限に活かし、チームをさらに強化する方法も検討している」
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若者向け採用キャンペーン
ボーンマスの2選手に加え、ユナイテッドはレ스터・シティの16歳FWジェレミー・モンガとヘルタ・ベルリンのDFケネット・アイヒホルンにも関心を示している。モンガはウイングとして注目され、アイヒホルンは冷静な守備的MFとして評価されている。これは、市場価値がピークになる前に欧州の若手 talento を獲得するというユナイテッドの長期戦略に沿った動きだ。
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プレミアリーグの試合
ユナイテッドは残りの試合でできるだけ多くの勝ち点を積み上げ、資金を確保しなければならない。リヴァプールとチェルシーもクルピを注視し、トッテナムはセネシの獲得を検討している。クルピは2030年までの長期契約のため、獲得には多額の資金が必要だ。