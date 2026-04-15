ボーンマスの新星エリ・ジュニア・クロウピが、マンチェスター・ユナイテッドの今夏移籍リスト4名に選ばれた。

暫定監督のマイケル・キャリックは、今夏の移籍市場でのクラブ財政がリーグ最終順位に左右されることを明かした。マンチェスター・ユナイテッドは残り6試合で3位につけ、チャンピオンズリーグ予選出場圏内にある。

チャンピオンズリーグは多くの利益をもたらし、残留や補強、財政にも影響する。

夏の準備はすでに進んでおり、リーグでの最終順位は収支に大きな差を生む。同時に、戦力を最大限に活かし、チームをさらに強化する方法も検討している」