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ボーンマスのスター、マルコス・セネシがプレミアリーグのライバルクラブへ移籍し、4年契約を結んだ。
スパーズが注目のディフェンダーを獲得
talkSPORTによると、トッテナムは4月に暫定合意したセネシの獲得競争に勝利した。ボーンマスは、彼が昨年12月に新契約を拒否して以来、このセンターバックを失うことを覚悟していた。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、アトレティコ・マドリードが興味を示したが、南米出身の選手は長期的な将来を見据えてスパーズを選んだ。
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デ・ゼルビ監督が早急な再建を要求
この移籍は、ロベルト・デ・ゼルビ監督によるチーム再建の重要ステップだ。彼はトップリーグで苦戦したシーズンを挽回する決意を示した。残留を決めたエバートン戦の1-0の辛勝後、監督は「今日、私たちは過去のページを閉じ、新しいページを開く」と語った。
時間はない。来季に向けて体制を整え、より強力なチームを築き上げなければならない。私は一人ひとりの選手を心から誇りに思うし、とても嬉しく思っている。我々が成し遂げたことは信じられないほど素晴らしかったが、それは終わったことだ。今、我々は前に進み、クラブの未来に向けて準備を進めなければならない。
「困難な時期に就任したが、それがチームを強くした。私たちはさらに成長できる。監督も選手もクラブもだ。同じ過ちは繰り返さない。」
北ロンドンにおける戦術の進化
フリーエージェントのアンディ・ロバートソンも獲得したトッテナムは、セネシを起用し守備戦術を大きく変える。このディフェンダーは2025-26シーズンにリーグ戦37試合先発し5アシストを記録、ボーンマスの史上初6位入りに貢献した。彼のラインを突破するパスは、左サイドのセンターバックミッキー・ファン・デ・ヴェンの直線的な突破とは異なる選択肢をデ・ゼルビ監督に提供する。
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両クラブの対照的な未来
セネシはアルゼンチン代表のワールドカップ最終メンバー落選を早く忘れ、気持ちを切り替えなければならない。一方、ボーンマスはアンドニ・イラオラ監督のバイエル・レバークーゼン移籍話が進み、難しい移行期を迎えている。すでに複数選手の退団で打撃を受けたクラブ首脳は、初のヨーロッパリーグを控え、レイアン、エリ・ジュニア・クロウピ、アレックス・スコットといった主力を残留させるために全力投球する。