ボーンマスのスター、マルコス・セネシがプレミアリーグのライバルクラブへ移籍し、4年契約を結んだ。

この移籍は、ロベルト・デ・ゼルビ監督によるチーム再建の重要ステップだ。彼はトップリーグで苦戦したシーズンを挽回する決意を示した。残留を決めたエバートン戦の1-0の辛勝後、監督は「今日、私たちは過去のページを閉じ、新しいページを開く」と語った。

時間はない。来季に向けて体制を整え、より強力なチームを築き上げなければならない。私は一人ひとりの選手を心から誇りに思うし、とても嬉しく思っている。我々が成し遂げたことは信じられないほど素晴らしかったが、それは終わったことだ。今、我々は前に進み、クラブの未来に向けて準備を進めなければならない。

「困難な時期に就任したが、それがチームを強くした。私たちはさらに成長できる。監督も選手もクラブもだ。同じ過ちは繰り返さない。」