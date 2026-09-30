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ボーンマスのアレックス・スコットがチェコ戦の勝利でイングランドデビュー、ガーンジーの30年に及ぶ空白に終止符が打たれる
ガーンジー出身スターにとって歴史的な夜
スコットは火曜夜、チェコとのネーションズリーグでイングランド代表として初のA代表出場を果たし、長年の夢をかなえた。ガーンジー生まれの23歳は、1997年に最後の出場を果たしたサウサンプトンの名プレーメーカー、マット・ル・ティシエ以来、チャンネル諸島出身の男子選手として初めてイングランド代表でプレーした選手となり、歴史を作った。ピッチに立ったことで、イングランドのフットボールピラミッドを駆け上がってきた自身の急成長を証明する形となり、本人にとっても故郷の地域にとっても大きな一夜となった。
スコットが投入された時点で、イングランドはすでに試合を優位に進めていた。前半はスコアレスで折り返したが、後半開始からわずか2分後にアンソニー・ゴードンがヘディングで均衡を破り、69分には主将ハリー・ケインが追加点を挙げた。2点目の直後、暫定指揮官リー・カーズリーはベンチに目を向け、70分にエリオット・アンダーソンとの交代でスコットを投入。歓喜に沸くホームの観衆の前で、2-0の勝利を締めくくらせた。
- AFP
国際的な飛躍を振り返る
『ITV Sport』の取材に対し、スコットはこの達成の重みと、このレベルに到達するまでに必要だった自身の成長をすぐに認めた。また、これまでのA代表での経験が、この瞬間に必要な土台を与えてくれたことも明かしている。このMFはイングランドの年代別代表で継続的にプレーしてきたが、A代表へのステップアップは、ブリストル・シティのアカデミーで過ごした初期の日々から続く長年の献身の集大成を意味するものだった。「間違いなく多くを学んだ。昨年11月の最初のキャンプでは、たぶん試合に出る準備はできていなかったと思う」とスコットは説明した。
ボーンマスに所属するスコットは、英本土の主要拠点から地理的に離れていることから、チャンネル諸島の多くの若者にとっては到達不可能だと見なされがちな目標にたどり着いたことへの大きな誇りも口にした。「本当にうれしい。子どもの頃に夢見るようなことで、若いうちはそれが現実になるなんて本当に思わない。だから、そこにはたくさんの努力が注がれてきた」と付け加えた。
プレミアリーグの才能の進化
ピッチでチャンスを待たなければならなかったにもかかわらず、スコットは、ケインやジュード・ベリンガムのような確立されたスターたちとともにトレーニングを積んだ時間が、自身の戦術理解にとって不可欠だったと強調した。チームの周辺にいた時期を、必要な下積み期間だったと捉えていた。「このメンバーの一員となり、チームに入ることは……本当に大きな名誉だ」とスコットは語った。
このMFは、ここ12カ月でフィジカル面の出力とメンタルの強さの両面において、大きく成長したと考えている。有望株からフル代表選手への移行を振り返る中で、自信にとっての転機として夏の時期を挙げた。「自分にとって大きなステップだったと感じたが、ピッチ上でもピッチ外でも、トレーニングでも多くを学んだ。そして夏には、より準備が整っていると感じていた」と述べた。
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明るい未来を楽しみにしている
初キャップを手にしたスコットは、現在のイングランド代表のコーチングスタッフの下で、さらなるチャンスを強く望んでいる。最高レベルの舞台でも快適にプレーできるようになったのは、セント・ジョージズ・パークで築かれた環境のおかげだと本人は語る。バイタリティ・スタジアムでプレミアリーグの常連として地位を確立したスコットは、今後の大会に向けてチーム作りを進めるイングランド代表で、恒常的に招集される存在となることを目指す。
「自分はもう間違いなく準備ができている。ここまで大変な努力をしてきたし、起用してくれたスタッフと監督には本当に感謝している」と、最後に語った。
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