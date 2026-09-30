スコットは火曜夜、チェコとのネーションズリーグでイングランド代表として初のA代表出場を果たし、長年の夢をかなえた。ガーンジー生まれの23歳は、1997年に最後の出場を果たしたサウサンプトンの名プレーメーカー、マット・ル・ティシエ以来、チャンネル諸島出身の男子選手として初めてイングランド代表でプレーした選手となり、歴史を作った。ピッチに立ったことで、イングランドのフットボールピラミッドを駆け上がってきた自身の急成長を証明する形となり、本人にとっても故郷の地域にとっても大きな一夜となった。

スコットが投入された時点で、イングランドはすでに試合を優位に進めていた。前半はスコアレスで折り返したが、後半開始からわずか2分後にアンソニー・ゴードンがヘディングで均衡を破り、69分には主将ハリー・ケインが追加点を挙げた。2点目の直後、暫定指揮官リー・カーズリーはベンチに目を向け、70分にエリオット・アンダーソンとの交代でスコットを投入。歓喜に沸くホームの観衆の前で、2-0の勝利を締めくくらせた。