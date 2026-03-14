ボーンマスが4500万ポンドの移籍金を提示する中、マンチェスター・ユナイテッドが米国代表MFタイラー・アダムスの獲得レースで「最有力候補」に浮上

ボーンマスは、2028年まで契約を結んでいるアダムスに関して有利な交渉立場にあるが、この南海岸のクラブは現実的な対応をとる用意がある。今後の移籍市場において、4500万ポンド前後のオファーがあれば、チェリーズ（ボーンマスの愛称）を売却へと導くには十分であると見られている。

ボーンマスはこの中盤の司令塔を留めておきたいと考えているものの、クラブ首脳陣は、チャンピオンズリーグ出場が確実視されるクラブへの移籍が、選手にとって大きな魅力となることを認識している。マンチェスター・ユナイテッドにとって、一流の守備的ミッドフィールダーがなかなか手に入らない市場において、提示された金額は破格の安さと言える。