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ボーンマスが4500万ポンドの移籍金を提示する中、マンチェスター・ユナイテッドが米国代表MFタイラー・アダムスの獲得レースで「最有力候補」に浮上
レッド・デビルズがアメリカ人MFに注目
TEAMtalkによると、マンチェスター・ユナイテッドはアダムス獲得に向けた動きを加速させており、27歳の同選手はオールド・トラッフォードのスカウト陣の注目を集めている。 レッドデビルズは、今夏に契約満了で退団するカゼミーロの後継となる新たな守備的ミッドフィールダーの獲得を最優先事項としている。長年にわたり米国代表で傑出した活躍を見せてきたアダムスは、今シーズン、カゼミーロがユナイテッドの中盤にもたらした、チームにとって不可欠な粘り強さとボール奪取能力を提供できる、価値の高いターゲットと見なされている。
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アダムスにとっての激戦
この元リーズ・ユナイテッドの選手に注目しているのは、マンチェスター・ユナイテッドだけではない。リヴァプールとチェルシーも、アダムスがハイプレス戦術に即戦力として加わるために必要なトップリーグでの経験と戦術的規律を備えていると認識し、ヴィタリティ・スタジアムの状況を注視していると報じられている。
ロンドンやマージーサイドのクラブからの関心があるものの、現時点ではマンチェスター・ユナイテッドが獲得の最有力候補と見られている。スカウト陣は、昨年末に膝の内側側副靭帯を断裂したにもかかわらず、アンドニ・イラオラ監督率いるチームにスムーズに復帰した彼の最近のコンディションの高さに感銘を受けている。
ボーンマスが移籍金を提示した
ボーンマスは、2028年まで契約を結んでいるアダムスに関して有利な交渉立場にあるが、この南海岸のクラブは現実的な対応をとる用意がある。今後の移籍市場において、4500万ポンド前後のオファーがあれば、チェリーズ（ボーンマスの愛称）を売却へと導くには十分であると見られている。
ボーンマスはこの中盤の司令塔を留めておきたいと考えているものの、クラブ首脳陣は、チャンピオンズリーグ出場が確実視されるクラブへの移籍が、選手にとって大きな魅力となることを認識している。マンチェスター・ユナイテッドにとって、一流の守備的ミッドフィールダーがなかなか手に入らない市場において、提示された金額は破格の安さと言える。
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ワールドカップに向けた移籍のスケジュール
この移籍交渉は、2026年のワールドカップ終了後に本格化する見通しだ。同大会では、アダムスが自国開催の舞台でアメリカ代表の中心選手として活躍するだろう。この移籍期間中、獲得を目指すクラブは長期間にわたり彼のコンディションを評価できる一方、ボーンマスは今シーズンの国内リーグ戦残り期間、彼のプレーを享受できる。
今のところ、アダムスは南海岸での任務に専念しており、最近ではウェストハム、サンダーランド、ブレントフォードとのプレミアリーグ戦に3試合連続で先発出場している。彼は、チェリーズがバーンリーを訪れる際に、再び先発メンバーに名を連ねることを期待している。
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