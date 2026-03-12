Getty
「ボールが彼に跳ね返る！」－ヴィクトル・ギョケレス、アーセナルでの「6点満点中10点」のパフォーマンス向上を求められる。スウェーデン伝説選手がカイ・ハフェルツから学ぶよう助言
技術的欠陥がスウェーデン人を阻む
ギョケレスは昨夏スポルティングCPから5500万ポンドで加入して以来、アーセナル攻撃陣の要となっているが、クラブのレジェンドであるリンパーは、このフォワードがまだ発展途上にあると指摘する。その身体能力はプレミアリーグのディフェンダーを苦しめてきたが、ミケル・アルテタのシステムにおいて効果的にプレーをつなぐ能力については疑問が残る。
イングランドサッカーのペースへの適応過程で、ヨケレスは圧倒的な活躍と目立たない試合を繰り返している。リンパーは、このストライカーが真に世界クラスの選手として確立するためには、ボールキープにおける特定の弱点を克服する必要があると指摘している。
平凡なシーズン評価
果てしない走りでファンのお気に入りとなっているにもかかわらず、統計上ではギョケレスがまだ一貫した決定力を見出せていないことが示唆されている。 今シーズン全大会通算39試合に出場した27歳の選手はわずか15得点を記録。プレミアリーグでの10得点は、リヴァプールのウゴ・エキティケ（11得点）、チェルシーのジョアン・ペドロ（14得点）、マンチェスター・シティのFWアントワーヌ・セメニョ（15得点）、ブレントフォードのストライカー、イゴール・ティアゴ（18得点）、そしてシティのスター、アーリング・ハーランド （22得点）に後れを取っている。
「ビクトル・ヨケレスの今季のパフォーマンスは10点満点中6点だ」とリンパーはFrutyKingに語った。「ノースロンドン・ダービーで2得点しマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたような試合では圧倒的だったが、その間の試合内容は芳しくない」
「ストライカーが数試合で67分に交代させられるなら、それはダメだ。センターフォワードとしての彼の働きぶりは素晴らしい。[しかし]今シーズンのギョケレスには確かな6点を与えるべきだと思う。アーセナルが擁する世界クラスの選手たちを考えると、ギョケレスはもっと得点すべきだった」
エミレーツにおける技術的格差
アーセナルの9番ポジションを巡る議論では、ギョケレスの圧倒的な身体能力とチームメイトの洗練された技術が対比されることが多い。リンパーは、スポルティング出身の同選手がカイ・ハフェルツやガブリエル・ジーザスの技術力を参考に、自身のプレーを完成させるべきだと指摘する。
「ボールが彼に跳ね返る場面が時々目立ちすぎる」とリンパーは指摘する。「技術面を向上させる必要がある。私の見解では、得点能力においてガブリエル・ジーザスはヴィクトルに遠く及ばないが、一方でヴィクトルはジーザスの技術には到底及ばない。彼は非常に滑らかで、ボールの受け方が巧みだ。周囲を試合に巻き込む力がある」 ジェズスが万全の状態なら、そのプレーは目を見張るものだ。ボールを扱う能力は驚異的だ」
「ヴィクトルはカイ・ハフェルツを見習うべきだ。ハフェルツにボールが渡ると、彼は絶対にボールを失わない。これは選手として最高の達成であり、ハフェルツの最大の武器だ。ただし彼はヴィクトルほどのスピードはなく、得点への嗅覚もヴィクトルには及ばない。 ヴィクトルが技術面を向上させ、日々のトレーニングでボールの受け方・キープ力・プレーへの関与度を高めることに集中すれば、彼はアーセナルの偉大な選手の一人になれるだろう。」
真実の瞬間
ギョケレスには批判を覆す時間がまだ残されている。アーセナルが現在プレミアリーグ首位に立ち、マンチェスター・シティに7ポイント差をつけている状況下で、このスウェーデン人ストライカーは間違いなく、20年以上ぶりのイングランドタイトル獲得に向け、ガナーズを率いることを目指している。
アルテタ監督率いるチームは今シーズン最終盤の重要な局面を迎え、最初の試練は土曜日のエバートン戦となる。その後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の2ndレグでバイエル・レバークーゼンと対戦する。1stレグは1-1の引き分けに終わっている。
