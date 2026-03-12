「ボールが彼に跳ね返る！」－ヴィクトル・ギョケレス、アーセナルでの「6点満点中10点」のパフォーマンス向上を求められる。スウェーデン伝説選手がカイ・ハフェルツから学ぶよう助言

アーセナルの9番ポジションを巡る議論では、ギョケレスの圧倒的な身体能力とチームメイトの洗練された技術が対比されることが多い。リンパーは、スポルティング出身の同選手がカイ・ハフェルツやガブリエル・ジーザスの技術力を参考に、自身のプレーを完成させるべきだと指摘する。

「ボールが彼に跳ね返る場面が時々目立ちすぎる」とリンパーは指摘する。「技術面を向上させる必要がある。私の見解では、得点能力においてガブリエル・ジーザスはヴィクトルに遠く及ばないが、一方でヴィクトルはジーザスの技術には到底及ばない。彼は非常に滑らかで、ボールの受け方が巧みだ。周囲を試合に巻き込む力がある」 ジェズスが万全の状態なら、そのプレーは目を見張るものだ。ボールを扱う能力は驚異的だ」

「ヴィクトルはカイ・ハフェルツを見習うべきだ。ハフェルツにボールが渡ると、彼は絶対にボールを失わない。これは選手として最高の達成であり、ハフェルツの最大の武器だ。ただし彼はヴィクトルほどのスピードはなく、得点への嗅覚もヴィクトルには及ばない。 ヴィクトルが技術面を向上させ、日々のトレーニングでボールの受け方・キープ力・プレーへの関与度を高めることに集中すれば、彼はアーセナルの偉大な選手の一人になれるだろう。」