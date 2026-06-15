2026年ワールドカップ月曜日の試合で、カーボベルデがスター軍団スペインを翻弄し、大金星を挙げた。経験や名声の差を超え、このアフリカの国はスペインの猛攻を耐え抜き、デ・ラ・フエンテ監督は決定力不足を悔やんだ。

試合後、スペイン代表監督は「実力があっても運が味方しないこともある。問題はコンセプトを貫き、さらに洗練されたプレーで改善を続けることだ。だが、ロドリが言ったように、多くのチャンスを作りながら、こうした試合で必要なフレッシュさが欠けていた」と語った。