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「ボールがどうしてもゴールに入らなかった！」――スペイン代表監督は、カーボベルデとのワールドカップで引き分けに終わったにもかかわらず、戦術を擁護した。
ラ・ロハにとって悔しい夜となった
2026年ワールドカップ月曜日の試合で、カーボベルデがスター軍団スペインを翻弄し、大金星を挙げた。経験や名声の差を超え、このアフリカの国はスペインの猛攻を耐え抜き、デ・ラ・フエンテ監督は決定力不足を悔やんだ。
試合後、スペイン代表監督は「実力があっても運が味方しないこともある。問題はコンセプトを貫き、さらに洗練されたプレーで改善を続けることだ。だが、ロドリが言ったように、多くのチャンスを作りながら、こうした試合で必要なフレッシュさが欠けていた」と語った。
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デ・ラ・フエンテは、規律あるカーボベルデを称賛している。
スペインはボールを支配したものの、深く下がった相手守備を突破できなかった。左のマルク・ククレジャがチャンスを作ったが、決定打が欠けた。監督は初出場のチームが90分間粘ったことを評価した。
監督は戦術の難しさについてこう語った。「彼らは組織立ったチームで、低いブロックを引いていた。あのような状況ではスペースを作るのは難しい。 それでもチャンスは作った。もっとパスで崩す必要があったが、ボールがネットを揺らさないときはどうしようもない。シュートも機会もあったし、早く決めたい気持ちもあった。難しい試合だとは理解しているし、ここで勝つには大きな努力が必要だ。」
有望な若手選手の復帰への対応
ラミン・ヤマルとニコ・ウィリアムズがベンチスタートとなった。先発の攻撃陣が得点を挙げられず苦戦したため、この采配には驚きの声も上がった。フェラン・トーレスは特に決定力に欠け、6ヤードの至近距離からバーを叩いたシーンが試合の転機となった。デ・ラ・フエンテ監督は最終的にこの2人の若手を投入したが、勝ち点を守ることはできなかった。
出場時間が限られた理由についてデ・ラ・フエンテ監督は「怪我防止のためで、今後に向けて自信とリズムを取り戻させるのが目的」と説明し、グループステージが進むにつれて2人の役割が大きくなることを示唆した。
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サウジアラビアの展望
この引き分けで、スペインは第2戦で結果を出す必要がある。欧州王者は依然としてポゼッション重視の戦術を信じており、選手も同調。最終ラインでの精度向上を強調した。
GKウナイ・シモンは「誰もが『勝つべき試合だった』と感じている」とロッカールームの雰囲気を語った。スペインは次にサウジアラビア戦に集中する。勝ち点3を取れなければ、2010年優勝国でもありながら決勝トーナメント進出が危うくなる。