「現時点では、彼は間違いなく我々の戦力だ」とボローニャの新監督ドメニコ・テデスコは語った。2027年まで契約が残るコロンビア代表DFジョン・ルクミは多くのクラブから注目されており、今夏に退団する可能性もある。 明日7月15日に2800万ユーロの買い取り条項は失効するが、ボローニャにその金額が振り込まれる可能性は低い。元ゲンク所属の彼に興味を示すクラブは、それよりずっと低い金額での交渉を望んでいる。まだ契約が12か月残っていることが彼らの強みだ。
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ボローニャ、ルクミの2800万ユーロの条項が明日で期限切れ：ユヴェントスがアドジッチをオファー
ユヴェントスがアドジッチにオファー
その候補にはユヴェントスも含まれる。放出選手がなく資金は限られるが、同クラブはコロンビア人FWを最優先し、獲得策を探っている。カルネヴァリはムハレモヴィッチのサッスオーロからリーズへの移籍で約2000万ユーロを得る見込みで、その資金をこのFW獲得に充てる方針だ。 ルクミの取引には交換条件を盛り込む方針で、ボローニャがミレッティを拒否したため、サルトーリが評価するアドジッチを提案した。アドジッチは昨年17試合（349分）に出場し、9月13日のインテル戦で1得点を記録しただけだった。 ユヴェントスはレンタル移籍を望むが、他の形態も検討している。
インテルも参戦：オファー
ボローニャの『コリエーレ』紙によると、ルクミにはインテルも強い関心を示している。同クラブはデ・フライ、ダルミアン、アチェルビの退団を受け、少なくとも1人のセンターバックの補強を目指している。 インテルの切り札は2人。1人は1年前にボローニャが獲得を目指し、トリノとベシクタシュへのレンタル移籍後に復帰したクリスティアン・アスラーニ。もう1人は、サルトーリ監督が昨年セリエAのピサで何度も視察した21歳のナイジェリア人、エベネザー・アキサンミロだ。
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