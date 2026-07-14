ボローニャ、ルクミの2800万ユーロの条項が明日で期限切れ：ユヴェントスがアドジッチをオファー

その候補にはユヴェントスも含まれる。放出選手がなく資金は限られるが、同クラブはコロンビア人FWを最優先し、獲得策を探っている。カルネヴァリはムハレモヴィッチのサッスオーロからリーズへの移籍で約2000万ユーロを得る見込みで、その資金をこのFW獲得に充てる方針だ。 ルクミの取引には交換条件を盛り込む方針で、ボローニャがミレッティを拒否したため、サルトーリが評価するアドジッチを提案した。アドジッチは昨年17試合（349分）に出場し、9月13日のインテル戦で1得点を記録しただけだった。 ユヴェントスはレンタル移籍を望むが、他の形態も検討している。