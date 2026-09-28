波乱のシーズン序盤に苦しむボローニャに、さらに追い打ちがかかっている。今度はエミル・ホルムの負傷に向き合わなければならない。ガゼッタ・デロ・スポルトによれば、スウェーデン人の右サイドバックは手術を受ける可能性が高く、その場合は離脱と回復を含めて期間が実質的に4か月から6か月へと長引く見込みだ。
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ボローニャ、ホルムが離脱か 構想はダルミアン獲得へ
万全を期すため、ボローニャはインテルとの契約満了後にフリーとなった36歳のマッテオ・ダルミアンについて、すでに調査を始めている。 『ガゼッタ』によれば、ボローニャはホルムに関するあらゆる詳細の把握を待っている（ホルムはスウェーデン対ルーマニア戦（2-1）の63分に負傷。右大腿二頭筋）。その一方で、ダルミアンはボローニャの評価リストに入っており、ポル・リロラ（29歳。2026年にヴェローナで6カ月プレーしたほか、サッスオーロ、フィオレンティーナ、フロジノーネでもプレー）、ヒサイ（2日前にもアルバニア代表でプレー）、サンピリージ、バッカー（元アタランタ）、デ・シリオらとともに候補となっている。
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