万全を期すため、ボローニャはインテルとの契約満了後にフリーとなった36歳のマッテオ・ダルミアンについて、すでに調査を始めている。 『ガゼッタ』によれば、ボローニャはホルムに関するあらゆる詳細の把握を待っている（ホルムはスウェーデン対ルーマニア戦（2-1）の63分に負傷。右大腿二頭筋）。その一方で、ダルミアンはボローニャの評価リストに入っており、ポル・リロラ（29歳。2026年にヴェローナで6カ月プレーしたほか、サッスオーロ、フィオレンティーナ、フロジノーネでもプレー）、ヒサイ（2日前にもアルバニア代表でプレー）、サンピリージ、バッカー（元アタランタ）、デ・シリオらとともに候補となっている。