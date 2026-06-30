ボローニャ、セルビアの若手ウグレシッチに前進の兆し

ボローニャは移籍市場で慎重に動き、即戦力と将来性ある若手の両方を狙う。注目はパルチザン・ベオグラードの2006年生まれMFオグニェン・ウグレシッチ。バルカンで注目の若手だ。





ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、本日も交渉関係者と接触。協議は着実に進んでおり、数週間以内に合意できると楽観視する声も。ボローニャはライバルに先んじ、未来のチームを支える若手を獲得へ。



