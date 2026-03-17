ボローニャ、スコルプスキが離脱：大腿二頭筋の損傷でローマ戦を欠場、今シーズンの出場はほぼ絶望的

ボローニャにとって、スコルプスキの離脱は痛手だ。ロッソブルーが懸念していたニュースが正式に発表された。チームの正ゴールキーパーが、6週間から8週間程度離脱することになる見込みだ。 前述の通り、このポーランド人選手の離脱の原因は、サッスオーロ戦の終盤に負った左大腿二頭筋の中程度から重度の損傷だ。当時、スコルプスキは涙を流しながらもピッチに留まっていたが、それはイタリアーノ監督が交代枠を使い切っていたため、控えのラヴァリアを投入することができなかったためでもある。 ローマとの重要な再戦では、まさにこのボローニャ出身の選手が、ポーランド人選手の古巣であるローマを相手にゴールを守ることになる。

このGKの検査結果を伝えたのは、負傷者リストの状況を更新したボローニャ側自身だった。実際、ローマ対ボローニャ戦を控え、イタリアーノ監督率いるチームはトレーニングを再開しており、モロはチームに合流したものの、スコロプスキとデ・シルヴェストリは不在だった。デ・シルヴェストリもマペイ・スタジアムでの試合で負傷しており、今後数時間以内に彼も通常の検査を受ける予定だ。