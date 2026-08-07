ボローニャがロウの放出に消極的な理由は、すでに先発FW サンティアゴ・カストロのローマ移籍を3500万ユーロで認めているためだ。さらに、ボローニャはCBジョン・ルクミの売却が実現した場合、追加で2500万ユーロを手にする可能性があり、移籍による総収入は6000万ユーロに達する。

報道によると、ボローニャは、元ノリッジ・シティのウインガーを売却することについて、市場価値を大きく上回る5500万～6000万ユーロ規模の破格のオファーがクラブから届いた場合にのみ、検討する構えだ。