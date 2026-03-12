ボローニャの監督、ヴィンチェンツォ・イタリアーノは、スカイ・スポーツで、ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦、ローマとの1-1の引き分けとなった試合についてコメントし、分析しました。「結果に悔しい気持ちと、この精神を取り戻せた喜びのどちらを優先すべきか迷う。しかし、日曜日の敗戦から立ち直り、高いレベルのパフォーマンスを見せた。ジョアン・マリオの判断ミスは別として、選手たちは素晴らしいチームと激しい試合を展開した。あのゴールがなければ、ポイントでは上回っていた試合に勝利できたはずだ。それ以外には言うことはない」
ボローニャ、イタリア語：「ジョアン・マリオのプレーを除けば、高いレベルのパフォーマンスだった…審判？ンディッカに対して甘すぎる」
カストロ対ンディッカの対決
イタリア人は、特に試合を通して続いたンディッカとカストロの対決について、審判の判定を即座にコメントした。「審判はンディッカに対して甘すぎた。カストロに対してファウルが多すぎた。汚いプレーをしたが、試合全体を通してそのラインだったのだから、それでいいだろう。 予選突破に向けて、もっと危険なプレーをしたかったが、まだ可能性は残っている。私たちはそこへ行って、勝負するつもりだ。今夜、昔のボローニャの多くの姿を見直した」
必要なものとその不足点
「どんな環境が待っているかは分かっている。誰にとっても厳しい場所だ。希望を繋ぎ止める結果が必要だった。今日の試合のように、恐れずに立ち向かい、反撃しなければならない。 ペースは非常に速くなり、さらに高いクオリティが求められるでしょう。我々の実力を示すために。今夜は、特にホームで不可解な状況が続いている中、ボールを動かすクオリティ、そして集中力と激しさにおいて、かつてのボローニャの姿を見ることができました。依然として試合に勝利することはできていませんが、今日は両サイドの選手が試合に活気をもたらしました。彼らはレベルを引き上げることができる選手であり、その両方がそれを実現したのです。 評価すべき点はたくさんある。今夜のようなプレーを常にできるわけではない。常に最高の状態を保つのは容易ではない。重要な瞬間に選手を失ったが、それでも私たちは、ヴェローナ戦のような厳しい敗戦から立ち直ろうとしている。
ジョアン・マリオに何と言ったのですか？
フィナーレは、同点ゴールにつながったジョアン・マリオのミスに捧げられています。「ボールを戻すように言っただけだ。ジョアンは加入以来、高いレベルの選手であることを証明している。右でも左でもプレーできる。残念だが、そういうこともある」
