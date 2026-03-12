ボローニャ、イタリア語：「ジョアン・マリオのプレーを除けば、高いレベルのパフォーマンスだった…審判？ンディッカに対して甘すぎる」

「どんな環境が待っているかは分かっている。誰にとっても厳しい場所だ。希望を繋ぎ止める結果が必要だった。今日の試合のように、恐れずに立ち向かい、反撃しなければならない。 ペースは非常に速くなり、さらに高いクオリティが求められるでしょう。我々の実力を示すために。今夜は、特にホームで不可解な状況が続いている中、ボールを動かすクオリティ、そして集中力と激しさにおいて、かつてのボローニャの姿を見ることができました。依然として試合に勝利することはできていませんが、今日は両サイドの選手が試合に活気をもたらしました。彼らはレベルを引き上げることができる選手であり、その両方がそれを実現したのです。 評価すべき点はたくさんある。今夜のようなプレーを常にできるわけではない。常に最高の状態を保つのは容易ではない。重要な瞬間に選手を失ったが、それでも私たちは、ヴェローナ戦のような厳しい敗戦から立ち直ろうとしている。