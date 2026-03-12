ジェノアとヴェローナにそれぞれ痛烈な敗戦を喫したボローニャとローマが、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のイタリアダービーで対戦する。第1戦はダッラーラで行われ、第2戦はリーグ戦での順位が上だったローマの本拠地オリンピコで行われる。
ボローニャ対ローマ LIVE、公式スタメン：カストロ対マレン、ポベガとレンシュが先発出場
ゴールとハイライトシーン
試合結果
ボローニャ-ローマ 0-0
得点者：-
ボローニャ（4-2-3-1）：スコルプスキ、ジョアン・マリオ、カザーレ、ルクミ、ミランダ、フレウラー、ポベガ、ベルナルデスキ、ファーガソン、ロウ、カストロ。監督：イタリアーノ
ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル、ギラルディ、ンディッカ、チェリック、レンシュ、エル・アイナウイ、クリスタンテ、ウェズリー、ピシリ、サラゴサ、マレン。監督：ガスペリーニ
審判：ヤブロンスキ
警告：-
退場者：-
