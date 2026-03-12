Goal.com
ボローニャ対ローマ、CMの評価：ペッレグリーニが決定的、ベルナルデスキが魔法のようなプレー。ジョアン・マリオは4点

試合の投票結果。

ボローニャとローマのヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦は1-1で終了。

以下、当サイトの採点結果を掲載します。

  • ボローニャの成績表

    スコルプスキ 6：数回の出番を除けば、ほとんど観客同然の存在だったが、同点ゴールは彼の責任ではない。

    ジョアン・マリオ 4：平凡なストップのミスでローマの同点ゴールを許し、ボローニャの予選突破の望みを打ち砕いた。（ゾルテアは評価なし）。

    カザーレ 6：マレンは手強い相手で、後半は悪質なプレーもしたが、全体的には悪くなかった（ヴィティックは評価なし）。

    ルクミ 6.5： いつものように、ディフェンス陣の中で最高のプレーを見せた。後半、ヴァズとの素晴らしい一騎打ちを見せた。

    ミランダ 6：短期間で回復し、前半はすでに警告を受けていたレンシュへのボディチェックで少し危険を冒したが、その後は自分の役割を果たした。このイエローカードで、第2戦では出場停止となる。（リコギアニス sv）。

    ポベガ 5：2試合の対戦において非常に大きな意味を持つ2つのゴールを逃した。不正確で集中力に欠けていた。

    フレウラー 6.5：1-1の場面でジョアン・マリオのミス（おそらくマレンのファウル）を挽回できなかったが、それ以外は多くの隙を塞いだ。

    ファーガソン 6.5：脚力が戻り、中盤で複数の対決に勝利した。

    ベルナルデスキ 7.5：豪華な夜。前半、スヴィラルが7点目のボールを奪うが、その後、このヨーロッパリーグ4点目となる素晴らしい先制ゴールを決めた。

    カストロ 6.5：ンディッカとの見事なバトルは、見応えがあった。両者とも良かった（ダリンガは評価不能）。

    ロウ 7.5：銀の弾丸のように動き、チェリックを翻弄。頻繁に抜き去るが、決定力にやや欠ける。しかしベルナルデスキのゴールでは、ローマの半分の選手をかわし、完璧なタイミングで10番にボールを供給した。（カンビアギ 6：貴重なファウルを2回獲得）。

    監督：イタリアーノ 7：2026年最高のボローニャだったが、ほぼ試合を支配していたにもかかわらず、チャンスを無駄にした。1-1という結果は、数多くのチャンスを作ったことを考えれば、勝つべきだった試合にふさわしいものではない。

  • ローマの成績表

    スヴィラル 6.5 – 前半終了間際にベルナルデスキの素晴らしいシュートを奇跡的に防ぎ、結果を守った。試合開始1時間後にはポベガのシュートも防いだ。終盤に飛び出して危険を冒したが、クロスバーに救われた。 

    チェリック 4.5 – 前線ではほとんど姿を見せない。ゴールシーンでは、ロウにあまりにも簡単に抜かれてしまう。交代する前に、ロウに再びゴールチャンスを与えるという大失態を犯す（66分からヘルモソ 6：困難な状況で必要な気迫を見せる）。

    ンディカ 6.5 – カストロは厄介な相手だが、エヴァンはすぐにその対策を見出した。間違いなく、ジャロロッサのディフェンス陣の中で最高の選手である。ミスはほとんどない。

    ギラルディ 5.5 – ゴールシーンではベルナルデスキを完全にフリーにしてしまった。エルモソが投入された右サイドでは良いプレーを見せた。 

    レンシュ 5.5 – 守備では注意深いが、特に最後のパスで多くのミスを犯す（57分からツィミカス 6：ミスが少ない）。

    エル・アイナウイ 5 – コネの筋肉疲労により先発出場。プレーは彼を経由するが、ボールの回しが遅すぎて多くの対決で敗れる（66分よりペッレグリーニ 7：同点ゴールを決め、ローマを救う）。

    ピシッリ 5.5 – 最近の試合に比べ、一歩後退。1-0の失点には、チェリックとともに責任がある。ロウへの対応が甘すぎた。終盤に成長を見せた。 

    ウェスリー 5.5 – 控えめなスタートで、試合開始早々にジョアン・マリオへのファウルで厳しいイエローカードを受けた。前半は攻撃でも守備でも存在感が薄かった。終了20分前に右サイドにポジションを移したが、パフォーマンスは依然として低調だった。 

    クリスタンテ 6 – 前半は中盤で苦戦し、何度も最後のパスを失敗した。後半、エル・アイナウイが退場した後、後ろに戻り、ボールを奪って同点ゴールを決めた。 

    サラゴサ 5 – 試合開始から彼こそが驚きだった。最初の15分間はほとんど目立たず、2回のコーナーキックも失敗し、そのうちの1回はローマにとって危険なカウンターにつながった。18分に1-0のチャンスを逃し、その後姿を消した（46分からヴァズ 6：攻撃に活気を与え、サラゴサとの差は歴然だった）。

    マレン 6.5 – サラゴサが近くにいることで、ジェノヴァでの試合よりもアクションの中心にいる。 18分、スコーロプスキの前にいるサラゴサに素晴らしいパスを送ったが、彼はミスした。52分に最初の大きなチャンスがあったが、ポストの外側に当たった。ペッレグリーニのゴールは、彼のエリア内での素晴らしいプレーによって生まれた。同点直後、リードを奪うところだったが、ボールはルクミに触れてボールの上に乗った。

    ガスペリーニ監督 6.5 – 前線の緊急事態は深刻であり、これ以上を求めるのは難しい。 

