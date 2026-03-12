ボローニャ対ローマ、元スコーロプスキとヨーロッパリーグの悪夢：彼のミスがローマの敗退を招いたあの時

しかし、事態は予想通りには進まなかった。スコルプスキは、フェイエノールトとのラウンド16の2試合で好パフォーマンスを見せ、フィオレンティーナとのラウンド16第1戦（これもイタリアのダービー）でも悪くなかった。問題は、フィオレンティーナとの第2戦にあった。 第1戦が1-1で終わった後、第2戦では、スコア0-1の18分にスコルプスキがミスを犯した。コーナーキックを与えないようボールをサイドラインに蹴り出そうとしたが、そのボールがマルコス・アロンソに流れてしまい、彼は空いたゴールにボールを流し込み、事実上試合を決定づけた。 試合は3-0でフィオレンティーナの勝利に終わり、ローマはヨーロッパの舞台から去ることになった。ローマのゴールキーパーはそのミスで批判され、ガルシア監督は彼を起用したことで非難された。今日、スコルプスキはローマとヨーロッパの舞台で再会する。相手として。34歳になり、より成熟し、より経験を積んだ姿で。そして、再びコーナーキックを与えないために、ボールをゴールラインから外そうとするかどうかは、誰にもわからない。