ヨーロッパカップの週は、本日もヨーロッパリーグとカンファレンスリーグの試合が続きます。注目すべきは、ボローニャとローマによるイタリアダービーです。決勝トーナメント1回戦の1stレグは、本日3月12日（木）18時45分に開催され、2ndレグは来週3月19日（木）にオリンピコで行われます。 ルカシュ・スコルプスキにとって、これは挑戦の中の挑戦となる。1991年生まれのこのゴールキーパーは、現在はボローニャのゴールを守っているが、2013年から2015年、そして2017-18シーズンにはローマで控え選手を務めていた。ポーランド人選手が元所属チームであるローマと対戦するのは今回が初めてではないが、ヨーロッパリーグで対戦するのは初めてのことだ。
ボローニャ対ローマ、元スコーロプスキとヨーロッパリーグの悪夢：彼のミスがローマの敗退を招いたあの時
スコルプスキ、ローマでヨーロッパリーグ出場
この大会での1試合が、このポーランド人ゴールキーパーがローマでプレーした最後の試合のひとつとなった。2014/15シーズン、スコルプスキはルディ・ガルシア監督率いるチームのヨーロッパリーグのレギュラーだった。チームは、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティ、CSKAモスクワと同じグループで3位となり、チャンピオンズリーグからヨーロッパリーグへ転落していた（当時のルールでは、チャンピオンズリーグのグループ3位チームはヨーロッパリーグへ移行することになっていた）。。そのシーズン、スコルプスキはデ・サンクティスが不在だったため、セゼーナとユヴェントスとのリーグ戦、そしてシティとバイエルンとのヨーロッパの試合で既にプレーしていた。一方、フェイエノールトとフィオレンティーナとのヨーロッパリーグで彼を先発起用したのは、当時（23歳）の若き選手にチャンスを与え、将来の正ゴールキーパー候補として見込んでいた監督の技術的な選択だった。
スコルプスキのローマ戦でのミス
しかし、事態は予想通りには進まなかった。スコルプスキは、フェイエノールトとのラウンド16の2試合で好パフォーマンスを見せ、フィオレンティーナとのラウンド16第1戦（これもイタリアのダービー）でも悪くなかった。問題は、フィオレンティーナとの第2戦にあった。 第1戦が1-1で終わった後、第2戦では、スコア0-1の18分にスコルプスキがミスを犯した。コーナーキックを与えないようボールをサイドラインに蹴り出そうとしたが、そのボールがマルコス・アロンソに流れてしまい、彼は空いたゴールにボールを流し込み、事実上試合を決定づけた。 試合は3-0でフィオレンティーナの勝利に終わり、ローマはヨーロッパの舞台から去ることになった。ローマのゴールキーパーはそのミスで批判され、ガルシア監督は彼を起用したことで非難された。今日、スコルプスキはローマとヨーロッパの舞台で再会する。相手として。34歳になり、より成熟し、より経験を積んだ姿で。そして、再びコーナーキックを与えないために、ボールをゴールラインから外そうとするかどうかは、誰にもわからない。