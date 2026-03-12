ボローニャ対ローマ、ロッソブルーの選手評価：ジョアン・マリオは4点。ベルナルデスキとロウは止められない

ボローニャの選手評価

スコルプスキ 6：2、3回の出番を除けば、ほとんど観客同然で、同点ゴールは彼の責任ではない。

ジョアン・マリオ 4：平凡なストップのミスでローマの同点ゴールを許し、ボローニャの予選突破の望みを打ち砕いた。（ゾルテア 評価なし）

カザーレ 6：マレンは手強い相手で、後半は悪質なプレーもしたが、全体的には悪くなかった（ヴィティック 出場なし）。

ルクミ 6.5： いつものように、ディフェンス陣の中で最高のプレーを見せた。後半、ヴァズとの素晴らしい一騎打ちを見せた。

ミランダ 6：短期間で回復し、前半はすでに警告を受けていたレンシュへのボディチェックで少し危険を冒したが、その後は自分の役割を果たした。このイエローカードで、第2戦では出場停止となる。（リコギアニス sv）

ポベガ 5：2試合の対戦において非常に大きな意味を持つ2つのゴールを逃した。不正確で集中力に欠けていた。

フレウラー 6.5：1-1の場面でジョアン・マリオのミス（おそらくマレンのファウル）を挽回できなかったが、それ以外は多くの隙を埋めた。

ファーガソン 6.5：脚力が戻り、中盤で複数の対決に勝利した。

ベルナルデスキ 7.5：豪華な夜。前半、スヴィラルが彼のシュートをセーブしたが、その後、このヨーロッパリーグ4点目となる素晴らしい先制ゴールを決めた。

カストロ 6.5：ンディッカとの見事なバトルは、見応えがあった。両者ともよくやった（ダリンガは評価不能）。

ロウ 7.5：活気あふれるプレーで、チェリックを翻弄。頻繁に抜き去るが、決定力にやや欠ける。しかしベルナルデスキのゴールでは、ローマの守備陣を半ば抜き去り、完璧なタイミングで10番にボールを供給した。（カンビアギ 6：貴重なファウルを2回獲得）

イタリアーノ 7：2026年最高のボローニャだったが、ほぼ試合を支配していたにもかかわらず、チャンスを無駄にした。1-1という結果は、数多くのチャンスを作ったこの試合の勝者となるべきだったチームにとって、不本意なものだった。