ジェノアとヴェローナにそれぞれ痛烈な敗戦を喫したボローニャとローマが、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のイタリアダービーで対戦する。第1戦はダッラーラで行われ、第2戦はリーグ戦での順位が上だったローマの本拠地オリンピコで行われる。