CM Grafica Bologna Roma LIVE 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

翻訳者：

ボローニャ対ローマ LIVE、公式スタメン：カストロ対マレン、ポベガとレンシュが先発出場

レースのライブ中継をご覧ください。

ジェノアとヴェローナにそれぞれ痛烈な敗戦を喫したボローニャローマが、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のイタリアダービーで対戦する。第1戦はダッラーラで行われ、第2戦はリーグ戦での順位が上だったローマの本拠地オリンピコで行われる。

  • レースのデータをフォロー

  • ゴールとハイライトシーン

  • 試合結果

    ボローニャ-ローマ 0-0

    得点者：-

    ボローニャ（4-2-3-1）：スコルプスキ、ジョアン・マリオ、カザーレ、ルクミ、ミランダ、フレウラー、ポベガ、ベルナルデスキ、ファーガソン、ロウ、カストロ。監督：イタリアーノ

    ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル、ギラルディ、ンディッカ、チェリック、レンシュ、エル・アイナウイ、クリスタンテ、ウェズリー、ピシリ、サラゴサ、マレン。監督：ガスペリーニ

    審判：ヤブロンスキ

    警告：-

    退場者：-

