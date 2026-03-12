ボローニャ対ローマ、ジャロロッシの選手評価：ペッレグリーニが全てを救う、チェリックは惨事

スヴィラル 6.5 – 前半終了間際にベルナルデスキの素晴らしいシュートを奇跡的に防ぎ、結果を守った。試合開始1時間後にはポベガのシュートも防いだ。終盤に飛び出して危険を冒したが、クロスバーに救われた。

チェリック 4.5 – 前線ではほとんど姿を見せない。得点の場面では、ロウにあまりにも簡単に抜かれてしまう。交代する前に、ロウにまたも得点のチャンスを与えるという大失態を犯す（66分からヘルモソ 6：困難な状況で必要な気迫を見せる）。

ンディカ 6.5 – カストロは厄介な相手だが、エヴァンはすぐにその対策を見出した。間違いなく、ジャロロッサのディフェンス陣の中で最高の選手である。ミスはほとんどない。

ギラルディ 5.5 – ゴールシーンではベルナルデスキを完全にフリーにしてしまった。エルモソが投入された右サイドでは良いプレーを見せた。

レンシュ 5.5 – 守備では注意深いが、特に最後のパスで多くのミスを犯す（57分からツィミカス 6：ミスは少ない）。

エル・アイナウイ 5 – コネの筋肉疲労により先発出場。プレーは彼を経由するが、ボールの回しが遅すぎて多くの対決で敗れる（66分よりペッレグリーニ 7：同点ゴールを決め、ローマを救う）。

ピシッリ 5.5 – 最近の試合に比べ、一歩後退。1-0の失点には、チェリックとともに責任がある。ロウへの対応が甘すぎた。終盤に成長を見せた。

ウェスリー 5.5 – 控えめなスタートで、試合開始早々にジョアン・マリオへのファウルで厳しいイエローカードを受けた。前半は攻撃でも守備でも存在感が薄かった。終了20分前に右サイドにポジションを移したが、パフォーマンスは依然として低調だった。

クリスタンテ 6 – 前半は中盤で苦戦し、何度も最後のパスを失敗した。後半、エル・アイナウイが退場した後、彼は後ろに戻り、ボールを奪って同点ゴールを決めた。

サラゴサ 5 – 開始から驚きの活躍を見せた。前半15分間はほとんど目立たず、2回のコーナーキックも失敗し、そのうちの1回はローマにとって危険なカウンターにつながった。18分に1-0のチャンスを逃すと、その後姿を消した（46分からヴァズ 6：攻撃に活気を与え、サラゴサとの差は歴然だった）。

マレン 6.5 – サラゴサが近くにいることで、ジェノヴァでの試合よりもアクションの中心にいる。 18分、スコロプスキの前にいるサラゴサに素晴らしいパスを送ったが、彼はミスした。52分に最初の大きなチャンスがあったが、ポストの外側に当たった。ペッレグリーニのゴールは、彼のエリア内での素晴らしいプレーによって生まれた。同点直後、リードを奪うところだったが、ボールはルクミに触れてボールの上に乗った。

ガスペリーニ監督 6.5 – 前線の緊急事態は深刻であり、これ以上を求めるのは難しい。