ボローニャ対ローマ戦に向け、イタリア語：「ガスペリーニは皆の模範だ、我々の夕食は…」

ボローニャの監督が、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のローマ戦前日に語った。

ボローニャのヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が、明日18時45分にダルアラで行われるヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦、ローマ戦の前日に記者会見で話した。

ヴェローナ戦での敗戦はすでに過去のものとし、相手の弱点を突くことに集中している。ホームでの敗戦をすべて振り返ってみたが、その中には敗戦に値する試合もあれば、勝てた試合もあった。今はそういう時期、そういうシーズンだが、まだシーズンを挽回する試合が残っている。我々は挑戦を続ける。選手たちの姿勢、意欲、集中力には何の問題もない」

ローマは好調だ。守備は非常に堅く、失点は少なく、前線にはマレンのように非常に良い働きをしているフォワードがいる。彼らは攻撃的なチームであり、我々は準備を整えなければならない。一般的に、私はローマ全体を恐れている」

「この試合がシーズンを決定づけるものとは考えていません。なぜなら、もし我々が準々決勝に進んだとしても、同じ質問をされるでしょうから。ヴェローナ戦では、我々は敗北に値しました。セリエAは非常に厳しいリーグであり、敗北も受け入れる必要があります。まだ10試合残っており、最終的な判断を下すには時期尚早です」。

  • 負傷者に関してはミランダは完全に活動を停止することはなく、別メニューではあるがトレーニングを継続している。一方、ヘッゲムは約15日間、個別トレーニングを行っている。 スペイン人選手は回復が進んでいるが、明日、誰かが歯を食いしばって出場できるかどうかを判断する予定だ」とイル・コリエール・デロ・スポルト紙は報じている。ポベガはスタメン出場の可能性が高い。彼は我々にとって重要な選手であり、ベンチ入りしたからといって、彼が脇に追いやられたわけではない。カストロかダリンガか？まだ決めていない。タイスはまだ体調に問題があり、サンティは最近よく出場している」 

    スカイのインタビューで、イタリアーノ監督は、彼とガスペリーニ監督が以前から約束していた、まだ実現していない有名な夕食会についても語った。「明日実現するかどうか、様子を見よう。私は彼と、彼がアタランタで成し遂げた素晴らしい仕事を非常に尊敬している。レモ（フレウラー、編注）もそれを間近で見てきた。彼は皆の模範であり、トロフィーや個人的な評価を獲得することに成功した。 彼に対する私の尊敬は計り知れない。もしその夕食会が実現すれば、きっと何時間も続くでしょう。レストランが閉店するまで、サッカーの話をし続けることになるからです」 

