ボローニャ対ローマ戦に向け、イタリア語：「ガスペリーニは皆の模範だ、我々の夕食は…」

ボローニャのヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が、明日18時45分にダルアラで行われるヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦、ローマ戦の前日に記者会見で話した。

「ヴェローナ戦での敗戦はすでに過去のものとし、相手の弱点を突くことに集中している。ホームでの敗戦をすべて振り返ってみたが、その中には敗戦に値する試合もあれば、勝てた試合もあった。今はそういう時期、そういうシーズンだが、まだシーズンを挽回する試合が残っている。我々は挑戦を続ける。選手たちの姿勢、意欲、集中力には何の問題もない」

「ローマは好調だ。守備は非常に堅く、失点は少なく、前線にはマレンのように非常に良い働きをしているフォワードがいる。彼らは攻撃的なチームであり、我々は準備を整えなければならない。一般的に、私はローマ全体を恐れている」

「この試合がシーズンを決定づけるものとは考えていません。なぜなら、もし我々が準々決勝に進んだとしても、同じ質問をされるでしょうから。ヴェローナ戦では、我々は敗北に値しました。セリエAは非常に厳しいリーグであり、敗北も受け入れる必要があります。まだ10試合残っており、最終的な判断を下すには時期尚早です」。