ボローニャで大きな夢が語られている。イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、市内やクラブ関係者の間でフェデリコ・キエーザの名前が取り沙汰され始めた。リヴァプールに所属する（ただし主役としては活躍していない）元ユヴェントス選手はイタリア復帰を強く希望し、国内で存在感を示して代表復帰を狙う。巨額の移籍金が壁となるが、テデスコ監督率いる新チームは彼をセリエAに呼び戻そうとする。
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翻訳者：
ボローニャの夢はフェデリコ・キエーザ。リヴァプールへのオファー、ロウとの絡み、年俸問題が鍵。
イタリア紙『ラ・ロゼア』は英メディアを引用し、ボローニャがFWフェデリコ・キエーザ獲得に興味があると報じた。選手本人は移籍に前向きだが、問題は経済面だ。 プレミアリーグでキエーザは年約600万ポンドを稼いでおり、ボローニャの予算を大幅に上回る。そのため、リヴァプールが大部分の年俸を負担するレンタル移籍を検討している。
そのためには、まず選手売却で資金を捻出する必要がある。最有力候補はジョナサン・ロウ。昨季活躍した元マルセイユのイングランド人FWはプレミアリーグ複数クラブから注目されており、移籍金も期待できる。ロウを放出すれば、戦力と資金の両面で余地が生まれる。
ロウを売却できれば、ボローニャはキエーザ獲得に本格的に動き、現時点では噂レベルである話を具体化させる。元フィオレンティーナ、ユヴェントスの彼は、ベルナルデスキやバッジョ、シニョーリ、ディ・ヴァイオのように、ボローニャで再起を図るベテランの系譜を継ぐことになる。
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