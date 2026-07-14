ボローニャの夢はフェデリコ・キエーザ。リヴァプールへのオファー、ロウとの絡み、年俸問題が鍵。

イタリア紙『ラ・ロゼア』は英メディアを引用し、ボローニャがFWフェデリコ・キエーザ獲得に興味があると報じた。選手本人は移籍に前向きだが、問題は経済面だ。 プレミアリーグでキエーザは年約600万ポンドを稼いでおり、ボローニャの予算を大幅に上回る。そのため、リヴァプールが大部分の年俸を負担するレンタル移籍を検討している。





そのためには、まず選手売却で資金を捻出する必要がある。最有力候補はジョナサン・ロウ。昨季活躍した元マルセイユのイングランド人FWはプレミアリーグ複数クラブから注目されており、移籍金も期待できる。ロウを放出すれば、戦力と資金の両面で余地が生まれる。





ロウを売却できれば、ボローニャはキエーザ獲得に本格的に動き、現時点では噂レベルである話を具体化させる。元フィオレンティーナ、ユヴェントスの彼は、ベルナルデスキやバッジョ、シニョーリ、ディ・ヴァイオのように、ボローニャで再起を図るベテランの系譜を継ぐことになる。