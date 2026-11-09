代表ウィークを挟むため、負傷による影響は小さくなるだろう。ただ、パッラディーノ体制下でミランダは、2026-27シーズンのセリエAで10試合に出場し、チーム最多の6アシストを記録していた。

3週間の離脱により、ミランダは代表ウィーク明けの11月22日に予定されるボローニャ対ウディネーゼを確実に欠場する。翌節、11月27日（金）に行われるヴェネツィアとのアウェーでの先行試合には間に合う可能性もあるが、復帰に向けて注目すべき一戦は、12月4日にボローニャがダッラーラでローマを迎える試合になりそうだ。