ラッファエレ・パッラディーノはボローニャを再浮上させた。しかし、テデスコの時と同様、エミリアのクラブでは負傷者の問題が絶えない。ロベルト・ピッコリとリッカルド・オルソリーニが復帰したばかりだというのに、パルマ戦でまたしても負傷の知らせが届いた。スペイン人サイドバックのフアン・ミランダが負傷により3週間離脱することになった。
Getty Images
翻訳者：
ボローニャのミランダが負傷：復帰はいつ？欠場する試合は？
公式発表
サイドの選手は、最終的に2-1で勝利したパルマ戦の前半に筋肉系の負傷でプレーを続けられなくなった。今日受けた検査で損傷が確認された。「ファン・ミランダは検査を受け、その結果、左太ももの大腿二頭筋にグレード1の損傷が確認された。回復まで約3週間を要する」
復帰はいつ？欠場する試合は？
代表ウィークを挟むため、負傷による影響は小さくなるだろう。ただ、パッラディーノ体制下でミランダは、2026-27シーズンのセリエAで10試合に出場し、チーム最多の6アシストを記録していた。
3週間の離脱により、ミランダは代表ウィーク明けの11月22日に予定されるボローニャ対ウディネーゼを確実に欠場する。翌節、11月27日（金）に行われるヴェネツィアとのアウェーでの先行試合には間に合う可能性もあるが、復帰に向けて注目すべき一戦は、12月4日にボローニャがダッラーラでローマを迎える試合になりそうだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。