ボローニャにとって、今回の移籍市場は大きな変化の連続となりそうだ。テデスコ監督率いる新体制は、複数の選手放出と新戦力獲得を迅速に進める見込み。イタリア紙『レスト・デル・カルリーノ』によると、ロッソブルー（ボローニャ）の選手にはオファーが相次いでおり、クラブはチアゴ・モッタ、イタリアーノ両監督時代に主力だった数選手についても放出に前向きだ。
Calciomercato/Getty Images
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ボローニャのカストロが4000万で移籍か。ユヴェントスが興味。ファーガソンとルクミも退団の見込み。
放出候補の筆頭はジョン・ルクミ。ユヴェントスは1500万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを提示したが、ボローニャは拒否。同クラブは7月15日まで有効な2800万ユーロの契約解除条項の履行を求める。 イングランドではボーンマスが関心を示し、ノッティンガム・フォレストがルクミとサンティアゴ・カストロの両選手を追っているという情報もある。
特にこのアルゼンチン人FWはボローニャで最も獲得希望の多い選手の一人であり続けている。ボローニャは彼の放出価格を4000万ユーロに設定しており、この金額はユヴェントスを躊躇させているが、プレミアリーグのクラブにとっては魅力的な金額となる可能性がある。
さらにベンジャミン・ドミンゲスとルイス・ファーガソンも移籍の可能性があり、レンジャーズ、ローマ、アタランタが注目。キャプテンのドミンゲスは2000万ユーロで放出される見込みだ。