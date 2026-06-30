ボローニャのカストロが4000万で移籍か。ユヴェントスが興味。ファーガソンとルクミも退団の見込み。

放出候補の筆頭はジョン・ルクミ。ユヴェントスは1500万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを提示したが、ボローニャは拒否。同クラブは7月15日まで有効な2800万ユーロの契約解除条項の履行を求める。 イングランドではボーンマスが関心を示し、ノッティンガム・フォレストがルクミとサンティアゴ・カストロの両選手を追っているという情報もある。





特にこのアルゼンチン人FWはボローニャで最も獲得希望の多い選手の一人であり続けている。ボローニャは彼の放出価格を4000万ユーロに設定しており、この金額はユヴェントスを躊躇させているが、プレミアリーグのクラブにとっては魅力的な金額となる可能性がある。





さらにベンジャミン・ドミンゲスとルイス・ファーガソンも移籍の可能性があり、レンジャーズ、ローマ、アタランタが注目。キャプテンのドミンゲスは2000万ユーロで放出される見込みだ。