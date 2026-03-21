ボローニャに二重の打撃：ラツィオ戦でポベガとオドガードが欠場。イタリアーノ監督の招集メンバーと、負傷した2選手の状況

ボローニャが発表した医療報告によると、ポベガとオドガードは筋肉の張りを理由に、明日「ダッララ」で行われる試合を欠場する。前者は右腸腰筋、後者は左太ももに痛みを感じている。ボローニャは、4月5日のイースター期間中のアウェイ戦（クレモナ戦）に向けて、両選手の回復を目指す。