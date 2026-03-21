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Bologna FC 1909 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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ボローニャに二重の打撃：ラツィオ戦でポベガとオドガードが欠場。イタリアーノ監督の招集メンバーと、負傷した2選手の状況

ローマとのヨーロッパリーグの激戦を終えたばかりのボローニャは、ラツィオとのホーム戦に向けて、2人の主力選手を欠くことになった

ボローニャにとって、ラツィオとの重要なホーム戦を控えた前日に悪いニュースが入った。イタリアーノ監督は、筋肉の張りで離脱したトマソ・ポベガイェンス・オドガードの両選手を欠くこととなる

  • ポベガとオドガードのコンディション

    ボローニャが発表した医療報告によると、ポベガとオドガードは筋肉の張りを理由に、明日「ダッララ」で行われる試合を欠場する。前者は右腸腰筋、後者は左太ももに痛みを感じている。ボローニャは、4月5日のイースター期間中のアウェイ戦（クレモナ戦）に向けて、両選手の回復を目指す。

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  • 招集メンバー

    ボローニャの招集メンバーは以下の通りです：


    GK：ペッシーナ、ラヴァリア、フランチェスケッリ。


    DF：カザーレ、ヘッゲム、ヘランド、ルクミ、リコギアニス、マリオ、ミランダ、ヴィティック、ゾルテア。


    MF：ファーガソン、フレウラー、モロ、ソーム。


    FW：ベルナルデスキ、カンビアギ、カストロ、ダリンガ、ドミンゲス、オルソリーニ、ロウ。

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