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ボルハ・イグレシアスがスペインの2026年ワールドカップ優勝を振り返る
夢がかなった 순간
ボルハはセルタ・ビーゴのプレシーズントレーニングに復帰し、ニューヨークでのスペインの見事な2026年ワールドカップ優勝の余韻を今もかみしめている。33歳のFWは、サッカー界最高の栄誉を勝ち取った現実離れした経験を振り返り、その勝利について、かなうとは夢にも思わなかった子どもの頃からの夢だったと表現した。
「信じられないよ。今もまだすべてを受け止めているところなんだ」と、ボルハはセルタの公式メディアに語った。「感情も思い出も本当にたくさんある。ワールドカップのことだけじゃなく、僕にプロサッカー選手になる機会を与えるために家族がしてくれた犠牲のこともそうだ」
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「2010」と認識したこと
スペイン代表は大会を通して自分たちのやるべきことに集中し続け、準決勝でフランスを下して初めて、自分たちの達成の大きさを本当に理解した。そこで選手たちは、故郷の街に設置された巨大スクリーンの映像や、国中から寄せられる熱烈な声援を目にした。
「あれが“カチッ”と切り替わった瞬間だった」とボルハは説明した。「2010年にファンとして街中で味わった記憶を思い出した。自分たちがバブルの中で経験していることより、はるかに大きなことが故郷で起きていると気づいたし、トロフィーは自分たちのものでなければならないと分かった」
支援への感謝
ピッチ上での出場時間は限られていたにもかかわらず、イグレシアスはファンから寄せられたあふれる愛情に深く心を動かされた。FWはポルトガル戦の勝利でデビューを果たしたが、代表での時間の中で最も大きな報いだったのは、全員でつかんだ成功の感覚だったと強調している。
ボルハはまた、大会を通して揺るぎない支えをくれたセルタの仲間たちにもすぐに感謝を示した。クラブのチームメートたちに向けて感情のこもったメッセージを送り、次のように語っている。「みんなを巻き込みたくて、グループに動画を送った。本当に彼らの存在はとても大きいと感じているからだ。彼らがいなければ、あの状況を経験することはなかっただろう」
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セルタ戦を見据えて
ワールドカップを終えたイグレシアスは、現在セルタ・ビーゴでの「非常に特別な」シーズンへと意識を切り替えている。FWは特に欧州の舞台で戦う挑戦に強い意欲を見せており、クラブのレジェンドであるイアゴ・アスパスと、おそらく最後のシーズンとなるかもしれない1年をともにプレーできる機会を心から楽しんでいる。
「イアゴを楽しめるのは特別なことだ」と、ボルハは付け加えた。「彼に続けるよう説得できるという感覚は、今でもある。でもプレッシャーはない。彼のスポーツ面のレベルだけでなく、人としての影響力も含めて、毎日一緒にいられるのは素晴らしい」
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