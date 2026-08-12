ボルハ・イグレシアスがスペインの2026年ワールドカップ優勝を振り返る

ボルハはセルタ・ビーゴのプレシーズントレーニングに復帰し、ニューヨークでのスペインの見事な2026年ワールドカップ優勝の余韻を今もかみしめている。33歳のFWは、サッカー界最高の栄誉を勝ち取った現実離れした経験を振り返り、その勝利について、かなうとは夢にも思わなかった子どもの頃からの夢だったと表現した。

「信じられないよ。今もまだすべてを受け止めているところなんだ」と、ボルハはセルタの公式メディアに語った。「感情も思い出も本当にたくさんある。ワールドカップのことだけじゃなく、僕にプロサッカー選手になる機会を与えるために家族がしてくれた犠牲のこともそうだ」