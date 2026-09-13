ボルシアMGの首脳陣は、クラブを動揺させる悲惨な結果の連続を受け、素早く動いた。取締役会にとって決定打となったのは、フライブルクで喫した屈辱的な0-5の敗戦だった。この結果は、開幕週末以降チームを苦しめてきた守備の脆さと連係不足を浮き彫りにした。開幕から3試合で勝ち点を1つも積み上げられなかったことで、クラブは、これまで長期的にテクニカルエリアを任せる解決策と見なされていた人物との契約を解除する以外に選択肢はないと判断した。

今季のポランスキの船出は、RBライプツィヒに0-3で敗れる形で始まり、その後は昇格組エルフェアスベルクにホームで3-4の悔しい敗戦を喫した。こうしたパフォーマンスは、夏の間にクラブを取り巻いていた楽観論とは対照的だった。スポーツディレクターのルーベン・シュローダーは陣営内の失望感を表し、次のように述べた。「良いプレシーズンと前向きな兆候があったにもかかわらず、チームはブンデスリーガで望まれた結果を出すことができなかった。最近のパフォーマンスを受け、オイゲンを即時解任する決断に至った」







