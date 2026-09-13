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ボルシア・メンヒェングラートバッハ、ブンデスリーガでの悲惨なスタートを受けてエウゲン・ポランスキ監督を解任
悪夢のような立ち上がりが、避けられない敗退につながった
ボルシアMGの首脳陣は、クラブを動揺させる悲惨な結果の連続を受け、素早く動いた。取締役会にとって決定打となったのは、フライブルクで喫した屈辱的な0-5の敗戦だった。この結果は、開幕週末以降チームを苦しめてきた守備の脆さと連係不足を浮き彫りにした。開幕から3試合で勝ち点を1つも積み上げられなかったことで、クラブは、これまで長期的にテクニカルエリアを任せる解決策と見なされていた人物との契約を解除する以外に選択肢はないと判断した。
今季のポランスキの船出は、RBライプツィヒに0-3で敗れる形で始まり、その後は昇格組エルフェアスベルクにホームで3-4の悔しい敗戦を喫した。こうしたパフォーマンスは、夏の間にクラブを取り巻いていた楽観論とは対照的だった。スポーツディレクターのルーベン・シュローダーは陣営内の失望感を表し、次のように述べた。「良いプレシーズンと前向きな兆候があったにもかかわらず、チームはブンデスリーガで望まれた結果を出すことができなかった。最近のパフォーマンスを受け、オイゲンを即時解任する決断に至った」
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クラブのレジェンドによる感情的な別れ
ポランスキはクラブの歴史に深く刻まれた存在であり、下部組織からステップアップして、2005年にボルシアMGでブンデスリーガデビューを果たした。長年にわたってクラブと歩んできたことを思えば、その退団はとりわけ感慨深いものがある。かつて名将ユップ・ハインケスからは、公式戦54試合の出場で常に全力を尽くす選手だと評されていた。
退団にあたり、ポランスキは選手としても指導者としても尽くしてきたクラブへの愛情を隠さなかった。本人は次のように述べている。「ボルシア・メンヒェングラートバッハは、これまでもこれからも私のクラブだ。だからこそ、こんな形になってしまったことが本当に痛い。残留に成功したあと、今季に向けていくつかの変更を加えた。私たちは高い目標を掲げていたが、それを実現することはできなかった。本当に申し訳なく思っている。ボルシアができるだけ早く立て直すことを心から願っている」
内部の変更とコーチングスタッフの再編
ボルシア・パルクでの刷新は、ヘッドコーチだけにとどまらなかった。クラブは、トップチームの環境を広く立て直す取り組みの一環として、アシスタントコーチのトビアス・トルルセンも職務を解かれたと発表した。シュローダーは退任するスタッフのプロフェッショナルな貢献にすぐさま言及し、こう付け加えた。「オイゲンは生粋のボルシアの人間だ。彼、そしてトビアス・トルルセンがボルシアに尽くしてくれたことに感謝したい」
後任となる正式な指揮官の選定が進む中、クラブは当面の安定確保に動いた。ヤン＝モーリッツ・リヒテが暫定ヘッドコーチに任命され、今後のトレーニングや試合でチームを率いる。リヒテはドイツの指導者界でよく知られた存在で、マルクス・ゲルハウスと残るスタッフのサポートを受ける。
- AFP
重要なホームゲームを前に
今回の解任のタイミングにより、暫定コーチングスタッフは重要な第4節に向けて準備するための明確な時間を得た。グラードバッハは来週土曜日、ボルシア・パルクでマインツを迎える予定で、この一戦はクラブが今季初勝ち点を必死に求める中で極めて大きな意味を持つものとなった。ホームのサポーターは、シーズン序盤の数週間でチームが深刻な苦戦を強いられる姿を目の当たりにしており、とりわけ直近のフライブルク戦で見られた守備崩壊を受けて、即座の反応を期待するはずだ。
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