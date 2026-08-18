Borussia Dortmund
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ボルシア・ドルトムント、PSVからオランダ代表スターのジョーイ・フェールマンを引き抜く
MFの確保
ボルシア・ドルトムントはフェールマンの正式獲得により、戦力を大幅に強化した。クラブは完全移籍での加入を発表し、才能あるオランダ人MFをPSVからジグナル・イドゥナ・パルクへ迎え入れた。
今回の獲得は、中盤における創造性のコントロールと高い技術力というチームの必要性に応えるものだ。フェールマン級の選手を確保したことは、国内と欧州のあらゆる舞台で力強く戦うクラブの野心を浮き彫りにしている。
- AFP
戦術的な質を加える
フェールマンは、エールディビジと欧州コンペティションで安定したパフォーマンスを続けて高い評価を築き、ドイツにやって来る。2023-24、2024-25、2025-26の3シーズン連続でエールディビジ優勝を果たし、さらに2021-22、2022-23シーズンにはKNVBカップも制している。
ボルシア・ドルトムントのスポーツ担当マネージングディレクター、ラース・リッケンは次のように説明した。「ジョーイは、その能力が我々に非常に大きな助けをもたらす選手だ。今夏の補強は意図的にセントラルミッドフィールドに重点を置いた。年明け以降、そのポジションではパスカル・グロスとサリフ・オズカンの2選手を失っており、さらにエムレ・ジャンについてはチーム復帰後にセンターバックで起用する計画だからだ」
チームに溶け込む
ブンデスリーガへの移籍は、このMFにとってキャリアにおける刺激的な新章となる。ドイツサッカーの強度とスピードに素早く順応するためには、プレシーズンの準備とトレーニングセッションが重要になる。
スポーツディレクターのオレ・ブックは、次のように強調した。「ジョーイは創造性、テクニカルスキル、そしてビジョンを非常に高いレベルで兼ね備えた、本当に傑出したサッカー選手だ。PSVアイントホーフェンとオランダ代表で、常に最高レベルのパフォーマンスを発揮できることを示してきた。彼が将来、我々のチームにその才能をもたらしてくれることを楽しみにしている」
- AFP
今後の試合日程を見据えて
移籍に関する手続きが無事に完了し、関心は今、フェールマンが黒と黄のユニフォームでいつデビューを果たすかに移っている。サポーターは、新戦力が今後の試合で先発メンバーにどのように組み込まれるのかを心待ちにしている。
クラブ首脳陣は、この注目度の高い補強が成功と競争力のあるシーズンへの起爆剤になることを期待している。ブンデスリーガで新たな歩みを始めるこのMFに、大きな視線が注がれることになる。
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