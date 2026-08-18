ボルシア・ドルトムントはフェールマンの正式獲得により、戦力を大幅に強化した。クラブは完全移籍での加入を発表し、才能あるオランダ人MFをPSVからジグナル・イドゥナ・パルクへ迎え入れた。

今回の獲得は、中盤における創造性のコントロールと高い技術力というチームの必要性に応えるものだ。フェールマン級の選手を確保したことは、国内と欧州のあらゆる舞台で力強く戦うクラブの野心を浮き彫りにしている。