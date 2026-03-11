Getty
ボルシア・ドルトムント、プレミアリーグの関心をかいくぐりフェリックス・ンメチャが新契約にサイン
中盤のメトロノームを確保する
ドルトムントは水曜日、ミッドフィルダーの新たな代理人である英国のエージェンシー「ザ・タレント・テーブル」との合意に達し、ンメチャが新契約に署名したことを確認した。
新契約により、2028年までだった契約期間が2年延長され、2030年までクラブに残留することとなる。これはスポーツディレクターのゼーバスト・ケールを含むBVB首脳陣の強い意思表明と言える。契約の一環として、ンメチャはクラブの最高年俸選手の一人となる見込みだ。
ケールは発表で次のように述べた。「ドルトムントでのキャリア初期に負傷に悩まされたが、フェリックスは今や我々のチームにとって非常に重要な存在となった。ピッチ中央で広範囲をカバーし相手を突破する能力は極めて貴重であり、プレッシャー下でも常に創造的な解決策を見出す。彼は我々にとってもドイツ代表にとっても、ピッチに驚異的な質をもたらしている。 今後も彼の成長曲線は上昇を続けると確信している」
プレミアリーグの強豪が悔しさを残す
ドイツ側の理事会が示した緊急性は、主にプレミアリーグで増え続ける関心の高さに起因していた。ンメチャはマンチェスター・シティのユースアカデミーで成長期を過ごしたため、イングランドで非常に大きな市場価値を有している。複数の強豪クラブが彼の進捗を注視しており、シティのペップ・グアルディオラ監督はかつての有望株を呼び戻すことに強い関心を示していたとされる。
マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナム・ホットスパーも、今夏の移籍を見据えてこのドイツ代表選手の動向を追っていたと報じられている。ドルトムントが契約延長に成功したことで、格安での獲得を望むクラブの望みは事実上消えた。これは2023年にヴォルフスブルクからジュード・ベリンガムの後継者として3000万ユーロで獲得した選手にとって、重要な転機となる。
「このクラブとサポーターの皆様とは過去数年間で多くの素晴らしい経験を共有し、クラブの信頼に深く感謝しています」とンメチャは語る。「ボルシア・ドルトムントのために全力を尽くすことで、その信頼に応えたい」
監督が戦術的進化を称賛
ミッドフィルダーの台頭はニコ・コヴァチ監督の目にも留まっており、戦術的な進化を称賛した。コヴァチ監督はメディアに対し「フェリックスは良い方向へ成長している。彼は中盤のメトロノームであり、我々の試合を指揮し牽引する存在だ。我々は彼を必要としている。彼がこれほど順調に成長していることを嬉しく思う」と語った。
当初は不当に高い移籍金と批判されたンメチャだが、ドルトムント中盤の絶対的リーダーとなることで批判を黙らせた。この戦術的成熟により、彼はクラブで全大会通算108試合に出場し、13得点を記録している。
ワールドカップへの野望が目前に迫る
クラブでの成功に加え、ンメチャは代表チームにおいても不可欠な存在としての地位を確立しつつある。6キャップの国際選手である彼は、今後の大会に向けた代表メンバー入りが有力視されている。選手の可能性についてコヴァチ監督は、健康状態を維持できればこのミッドフィルダーはワールドカップに出場すると説明した。
シグナル・イドゥナ・パークに残留したことで、ンメチャは欧州の強豪クラブにおける中心選手としての地位を確固たるものにした。これは国際大会を控えた彼にとって、好調を維持するための理想的な環境を提供する。ケールとボルシア・ドルトムントの首脳陣にとって、この主力選手の残留は大きな勝利であり、近い将来にわたって中盤の要を確保することに成功した。
