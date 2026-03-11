ボルシア・ドルトムント、プレミアリーグの関心をかいくぐりフェリックス・ンメチャが新契約にサイン

ドルトムントは水曜日、ミッドフィルダーの新たな代理人である英国のエージェンシー「ザ・タレント・テーブル」との合意に達し、ンメチャが新契約に署名したことを確認した。

新契約により、2028年までだった契約期間が2年延長され、2030年までクラブに残留することとなる。これはスポーツディレクターのゼーバスト・ケールを含むBVB首脳陣の強い意思表明と言える。契約の一環として、ンメチャはクラブの最高年俸選手の一人となる見込みだ。

ケールは発表で次のように述べた。「ドルトムントでのキャリア初期に負傷に悩まされたが、フェリックスは今や我々のチームにとって非常に重要な存在となった。ピッチ中央で広範囲をカバーし相手を突破する能力は極めて貴重であり、プレッシャー下でも常に創造的な解決策を見出す。彼は我々にとってもドイツ代表にとっても、ピッチに驚異的な質をもたらしている。 今後も彼の成長曲線は上昇を続けると確信している」