グレゴール・コベル：6/10

スイス人GKにとって比較的静かな夜だったが、3度のセーブを求められた。至近距離から決められたマッカーシーの同点ゴールには、なすすべがなかった。コベルの配球はBVBがボール保持率55％を記録する助けとなった。一方、サバフは1.13のxGを質の高い決定機につなげられず、コベルが試される場面は少なかった。

ヴァルデマル・アントン：7/10

ビルドアップ時には3人を基本とする最終ラインでプレーし、守備の役割を堅実に果たした。チームが記録した44回のクリアにも貢献し、サバフの数少ないカウンターを封じる一助となった。規律あるポジショニングで最終ラインを十分に高く保ち、ピッチをコンパクトにした。

ラミ・ベンセバイニ：6/10

最終ラインの左側でフィジカルの強さを発揮した。コヴァチ監督がチームに活力を取り戻そうとした71分に交代したが、それまでは役割を効率よくこなした。ただし、前半にはサバフのサイドでのポジションチェンジに対応しきれない場面もあった。

ニコ・シュロッターベック：7/10

主将として自ら手本を示し、最終ラインを統率するとともに、チームのスムーズなパス回しにも貢献した。ドルトムントが空中戦で勝ち越すうえで中心的な役割を果たし（4勝1敗）、終盤にサバフが圧力を強めた際には必要なリーダーシップを発揮した。

ユリアン・リエルソン：6/10

サイドで持ち前の運動量を発揮し、幅を取ってパスの受け手となった。ドルトムントの高い位置を取るウイングバックの背後をサバフに突かれないよう、献身的に守備へ戻った。ただし、ラストパスの精度は中央のMF陣に及ばなかった。

ダニエル・スヴェンソン：6/10

77分に退くまで、自らの役割を着実に果たした。チームの幅を保つ助けとなり、ドルトムントがボックス内に送った23本のクロスのうち、複数に関与した。目立つ活躍こそなかったが、手堅いパフォーマンスだった。