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FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP
Khaled Mahmoud
翻訳者：

ボルシア・ドルトムント、サバフFK戦の選手採点：セルー・ギラシーの2ゴールでバクーでの重要な勝利をつかむ

ボルシア・ドルトムント
サバフFK
サバフFK 対 ボルシア・ドルトムント
UEFAチャンピオンズリーグ

アゼルバイジャンで行われたチャンピオンズリーグの一戦は、セルー・ギラシの2得点が勝敗を分け、ボルシア・ドルトムントがサバフFKを2-1で下した。サバフFKも粘り強く戦ったが、最後はブンデスリーガの強豪ドルトムントの決定力がものを言った。

ボルシア・ドルトムントはバクーでのチャンピオンズリーグの難しいアウェー戦を乗り切り、サバフFKに2-1で勝利した。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは、10分にフェリックス・ヌメチャが作ったチャンスをセルー・ギラシが巧みに決め、理想的なスタートを切った。しかし、ホームのサバフFKは強豪相手の重圧に屈しなかった。39分、エイデン・マッカーシーがティモテウシュ・プハチュからのボールを生かして同点に追いつく。ドルトムントは前半、ボール保持で上回りながらも決定力を発揮しきれず、試合は互角のままハーフタイムを迎えた。

後半はドルトムントが再び主導権を握り、ヨイ・フェールマンが決勝点を演出した。53分、フェールマンのアシストからギラシがこの日2点目を決め、ドルトムントがリードを奪い返す。戦術的な柔軟性も見せたドルトムントは、計23本のシュートを放ち、期待得点（xG）は3.06を記録。終盤の大半でアゼルバイジャン王者を抑え込んだ。サバフFKも競り合いを続け、GKグレゴール・コベルに3度のセーブを強いたが、ドルトムントは組織の安定感と個々の質の高さを生かして勝ち切り、グループステージの勝ち点を6に伸ばした。

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    GK・DF

    グレゴール・コベル：6/10

    スイス人GKにとって比較的静かな夜だったが、3度のセーブを求められた。至近距離から決められたマッカーシーの同点ゴールには、なすすべがなかった。コベルの配球はBVBがボール保持率55％を記録する助けとなった。一方、サバフは1.13のxGを質の高い決定機につなげられず、コベルが試される場面は少なかった。

    ヴァルデマル・アントン：7/10

    ビルドアップ時には3人を基本とする最終ラインでプレーし、守備の役割を堅実に果たした。チームが記録した44回のクリアにも貢献し、サバフの数少ないカウンターを封じる一助となった。規律あるポジショニングで最終ラインを十分に高く保ち、ピッチをコンパクトにした。

    ラミ・ベンセバイニ：6/10

    最終ラインの左側でフィジカルの強さを発揮した。コヴァチ監督がチームに活力を取り戻そうとした71分に交代したが、それまでは役割を効率よくこなした。ただし、前半にはサバフのサイドでのポジションチェンジに対応しきれない場面もあった。

    ニコ・シュロッターベック：7/10

    主将として自ら手本を示し、最終ラインを統率するとともに、チームのスムーズなパス回しにも貢献した。ドルトムントが空中戦で勝ち越すうえで中心的な役割を果たし（4勝1敗）、終盤にサバフが圧力を強めた際には必要なリーダーシップを発揮した。

    ユリアン・リエルソン：6/10

    サイドで持ち前の運動量を発揮し、幅を取ってパスの受け手となった。ドルトムントの高い位置を取るウイングバックの背後をサバフに突かれないよう、献身的に守備へ戻った。ただし、ラストパスの精度は中央のMF陣に及ばなかった。

    ダニエル・スヴェンソン：6/10

    77分に退くまで、自らの役割を着実に果たした。チームの幅を保つ助けとなり、ドルトムントがボックス内に送った23本のクロスのうち、複数に関与した。目立つ活躍こそなかったが、手堅いパフォーマンスだった。

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    中盤

    カーニー・チュクエメカ：6/10

    中央のポジションで先発し、ボールを運ぶ能力を随所に見せた。守備側の3分の1のエリアから攻撃エリアへとプレーをつなぎ、結果を守り切るための3枚替えの一人として71分に交代した。

    ジョーイ・フェールマン：8/10

    オランダ人MFは質の高いプレーを披露した。53分の決勝ゴールでは中心的な役割を果たし、ギラシに絶妙な強さのパスを送ってアシストを記録。視野の広さと、サバフのミドルブロックを突破する能力は、ドルトムントの攻撃を円滑に進めるうえで欠かせなかった。

    フェリックス・ヌメチャ：7/10

    10分の先制ゴールを巧みなアシストでお膳立てし、序盤からチームを勢いづけた。危険なスペースを取り、攻撃をつなぐ重要な役割を担ったが、負荷を管理するため71分に交代した。

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    攻撃

    ファビオ・シウバ：6/10

    シウバはサイドのスペースへ精力的に動き、サバフの守備陣を持ち場から引き出してギラシーのためにスペースを作った。自身は得点こそなかったが、その動きはドルトムントが23本のシュートを放つうえで重要だった。後半アディショナルタイム終盤に交代した。

    セール・ギラシー：9/10

    文句なしのマン・オブ・ザ・マッチだ。ギラシーは卓越した得点嗅覚を発揮し、10分に先制してチームを落ち着かせると、53分には決勝点を挙げた。好機を確実にゴールへ結びつけた決定力が、両チームの明暗を分けた。

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    控え選手と監督

    ジョアン・ガドゥ：6/10

    71分にベンセバイニに代わって出場。守備陣形を維持し、終盤に投入されたサバフの交代選手たちのフィジカルを生かした攻撃にも的確に対応した。

    ジョーブ・ベリンガム：6/10

    終盤に中盤の安定感と守備面のサポートを強めるため、71分にチュクエメカに代わって投入された。

    マルセル・ザビッツァー：6/10

    71分にヌメチャに代わって出場。サバフが終盤の同点ゴールに向けて勢いを増そうとする中、経験を生かしてボールを保持し、試合のテンポを落とす上で重要な役割を果たした。

    マクシミリアン・バイアー：5/10

    77分にスヴェンソンに代わって出場。ドルトムントが3点目を狙うよりも試合をコントロールすることに重点を置いたため、試合に影響を与える機会は限られた。

    イーサン・ヌワネリ：評価なし

    91分にファビオ・シウヴァに代わって短時間出場。プレーに影響を与えるには時間が足りなかった。

    ニコ・コヴァチ：7/10

    コヴァチの戦術的な布陣により、ドルトムントはxGで3.06対1.13と大きく上回った。71分に3人を交代させて中盤と守備陣を入れ替えた判断には、試合状況を見極める力が表れていた。反撃を狙うサバフの試みを抑え込むことに成功した。

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