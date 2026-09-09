大きな恐怖の後に、ひとまず安堵だ。ギリシャ人の18歳トップ下コス・カレツァスの健康状態について、安心できる知らせが入ってきた。カレツァスはチャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント対ビジャレアル戦で23分、接触も筋肉系の負傷もないまま、突然ピッチに倒れ込んでいた。HLN.beの報道によると、受けた検査の結果は「脱水症状の問題」だという。
AFP
翻訳者：
ボルシア・ドルトムント、コンスタンティノス・カレツァスの状態は？ 検査結果はひとまず安心材料、「単なる脱水症状」
「話せる状態ではなかった」
ビルトによると、カレタスは昨日、担架でピッチの外へ運び出され、その後、母親に付き添われて救急車でスタジアムを後にした。
カレタスがトンネルへ運ばれる際に救急隊員に付き添ったスポーツディレクターのオーレ・ブックは、ビルトに対して次のように語った。「あの時、カレタスは話せる状態ではなかった」。その後、ボルシア・ドルトムントは声明を発表し、「カレタスは循環器系の問題によりピッチを離れなければならなかった。状況を踏まえれば、容体は安定している。さらなる検査のため病院へ搬送された」と伝えた。
コバチの懸念
試合後のインタビューでニコ・コバチ監督は、ピッチ上でカレツァスが治療を受ける様子を見て、数年前に受講した応急処置の講習を思い出したと明かした。「どこか似ていた。だから私は少し……」と説明し、深く息を吸って言葉を最後まで続けることは避けた。
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