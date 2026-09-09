ビルトによると、カレタスは昨日、担架でピッチの外へ運び出され、その後、母親に付き添われて救急車でスタジアムを後にした。





カレタスがトンネルへ運ばれる際に救急隊員に付き添ったスポーツディレクターのオーレ・ブックは、ビルトに対して次のように語った。「あの時、カレタスは話せる状態ではなかった」。その後、ボルシア・ドルトムントは声明を発表し、「カレタスは循環器系の問題によりピッチを離れなければならなかった。状況を踏まえれば、容体は安定している。さらなる検査のため病院へ搬送された」と伝えた。