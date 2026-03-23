ボルシア・ドルトムント、クラブのレジェンド退任後の「卓越した」功績を受け、新スポーツディレクターを即座に招聘

ドルトムントはブンデスリーガ首位のバイエルン・ミュンヘンに9ポイント差をつけられた状態で3月の代表戦期間を迎えることになり、ブック新監督は厳しい状況を引き継ぐことになる。さらに、DFBポカールとチャンピオンズリーグの両方で残念な敗退を喫した。

今夏には大規模な戦力刷新が迫っている。クラブはすでに、ユリアン・ブラントやニクラス・ズーレといった主力選手が契約満了に伴い退団することを確認している。しかし、フェリックス・ンメチャ、ルカ・レッジャーニ、そしてキャプテンのエムレ・カンが、いずれも来シーズン以降もクラブに残留する新契約を最近締結しており、新監督にはチームを再建するための基盤が残されている。