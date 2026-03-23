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ボルシア・ドルトムント、クラブのレジェンド退任後の「卓越した」功績を受け、新スポーツディレクターを即座に招聘
シグナル・イドゥナ・パークで新たな時代が幕を開ける
ドルトムントは月曜日、ブック氏が今週水曜日から正式に職務を開始し、2028-29シーズン終了までの契約を結んだと発表した。この就任により、ハンブルク戦での勝利後に日曜日にクラブを去ったケール氏の後任が埋まったことになる。ドルトムントのスポーツディレクターであるラース・リッケン氏は、今回の就任に大きな満足感を示した。 ブック氏の功績について詳しく述べたリッケン氏は次のように語った。「オレ・ブック氏を迎え入れることで、我々はスポーツディレクター職に望んでいた人物を獲得することができました。私はエルバースベルクでの彼の卓越した仕事を、当初はスポーツディレクターとして、そして最近ではスポーツ担当取締役として、長きにわたり注目してきました。オレ氏は、プロフェッショナルとしても、人間としても、我々にとって最適な人物であると確信しています。」
着実に昇進を重ねてきた実績
この新スポーツディレクターのサッカー界における台頭は、まさに彗星のごとき速さだった。ロート・ヴァイス・アーレン、MSVデュイスブルク、SVヴェーヘン・ヴィースバーデンでプレーした後、2017年に現役を引退すると、エルバースベルクにスカウトとして加入した。翌年にはすぐにスポーツディレクターに就任し、2023年には取締役に昇格した。 彼の指導の下、クラブは2022年と2023年に驚異的な2年連続昇格を果たし、2. ブンデスリーガへと駆け上がった。2025年にはトップリーグ昇格まであと一歩のところまで迫ったが、ハイデンハイムとのプレーオフで敗れ、惜しくも昇格を逃した。 リッケン氏は次のように付け加えた。「彼の指揮の下、エルバースベルクは2部リーグへの昇格を果たし、その過程で多くの若手選手を輩出し、チームに価値をもたらした。我々は、移籍市場において独創的かつ大胆なアイデアを見出すオレの能力と専門知識を大いに信頼している。」
激変の夏を乗り切る
ドルトムントはブンデスリーガ首位のバイエルン・ミュンヘンに9ポイント差をつけられた状態で3月の代表戦期間を迎えることになり、ブック新監督は厳しい状況を引き継ぐことになる。さらに、DFBポカールとチャンピオンズリーグの両方で残念な敗退を喫した。
今夏には大規模な戦力刷新が迫っている。クラブはすでに、ユリアン・ブラントやニクラス・ズーレといった主力選手が契約満了に伴い退団することを確認している。しかし、フェリックス・ンメチャ、ルカ・レッジャーニ、そしてキャプテンのエムレ・カンが、いずれも来シーズン以降もクラブに残留する新契約を最近締結しており、新監督にはチームを再建するための基盤が残されている。
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幼少期の故郷へ戻る
ドルトムントの指揮を執ることになった新監督にとって、これはまさに「帰郷」と言える。ベックム出身の彼は、このクラブに対して深い愛着を抱いている。「ボルシア・ドルトムントはヨーロッパ屈指のビッグクラブであり、ここで全力を尽くすことを楽しみにしています。BVBを成功に導く一翼を担いたい」と彼は語った。また、即座に就任できるよう手配してくれたドミニク・ホルツァー氏とエルバースベルクに対し、特に感謝の意を表した。