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ボルシア・ドルトムント、エバートンの注目MF獲得へ
ドルトムントとシュトゥットガルトがエバートンの若手有望株に注目
SportsBoomによると、ドルトムントはイロエグブナムを夏の補強候補に追加した。ブンデスリーガの強豪は国内・欧州での戦いに備え、このエネルギッシュなMFを加えて戦力アップを図りたい考えだ。今季31試合3アシストを記録した若手は、複数のCL出場クラブから注目されている。
シュトゥットガルトも獲得に強い関心を示しており、両クラブは今後数週間で具体的な動きでエバートンの姿勢をテストする構えだ。しかし、エバートンは放出するつもりはないと明言している。
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エバートンはMFの去就で強硬姿勢を崩さない
契約は2027年までで、エバートンが主導権を握る。クラブはセントラルMFイロエグブナムを軸に長期計画を立て、他クラブの引き抜きをすべて阻んでいる。モイーズ監督の下、彼はスタメンに定着し、今季18試合に先発した。
フィジカルと戦術の両面で急成長を遂げ、チームに不可欠な存在になった。本人も移籍を望んでおらず、出場時間を重視している。
高額な移籍金が大きな壁だ
エバートンは売却に消極的だが、真剣で経済的に魅力的なオファーなら交渉する余地がある。選手の給与期待は現実的で個人条件が問題になる可能性は低いものの、移籍金は依然として大きな壁だ。興味を持つクラブは、このイングランドクラブを納得させるため多額の資金を投じる必要がある。
ドルトムントに資金はあっても、その額を払う価値があるかどうかを見極める必要がある。
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イロエグブナムとドルトムントの今後はどうなるのか？
夏の移籍市場が進み、事態はまもなく急展開する見込みだ。ドルトムントとシュトゥットガルトは7月上旬、エバートンに正式に接触し、獲得の意思を伝える予定だ。
それまで選手はこのチームで準備を続け、ブンデスリーガの強豪から正式オファーがあるかを見守る。