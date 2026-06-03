ボルシア・ドルトムント、エバートンの注目MF獲得へ

SportsBoomによると、ドルトムントはイロエグブナムを夏の補強候補に追加した。ブンデスリーガの強豪は国内・欧州での戦いに備え、このエネルギッシュなMFを加えて戦力アップを図りたい考えだ。今季31試合3アシストを記録した若手は、複数のCL出場クラブから注目されている。

シュトゥットガルトも獲得に強い関心を示しており、両クラブは今後数週間で具体的な動きでエバートンの姿勢をテストする構えだ。しかし、エバートンは放出するつもりはないと明言している。